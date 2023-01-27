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В России произошел переворот, Путин отстранен от власти - астролог Влад Росс

27 января 2023, 07:07
По его словам, в России 8-10 января произошел переворот, когда был отстранен организатор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.
Владимир Путин
Владимир Путин / Фото ua.depositphotos.com

Власть в России после переворота захватили Николай Патрушев со своей компанией, в которую входят Герасимов и Шойгу.

Об этом в интервью ТСН рассказал известный астролог Влад Росс.

По его словам, в России 8-10 января произошел переворот, когда был отстранен организатор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Фактически к власти пришли секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев со своей компанией: то есть генерала Валерия Герасимова тут же он назначил, который главенствует над всей армией, тут же министра обороны РФ Сергея Шойгу вернули к власти.

Также Росс отметил, что по некоторым данным, Пригожину осталось жить совсем недолго.

Война в Украине

В октябре 2022 года Суровикин был назначен новым командующим оккупантами в Украине. Уже через месяц Суровикин решил вывести российские войска из Херсона.

В СМИ неоднократно публиковалась информация, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов фактически отстранены от руководства войсками в связи с провалами оккупационной операции в Украине.

Советник Офиса президента Алексей Арестович 17 декабря заявил, что ВСУ пытались ликвидировать руководителя Генштаба РФ Валерий Герасимова весной текущего года, когда он прибыл в штаб оккупантов в захваченном Изюме. По его словам, Герасимов уехал до того, как был нанесен удар.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Владимир Путин Влад Росс
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