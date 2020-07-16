В РФ прокомментировали "военные планы против Украины"

В России прокомментировали "военные планы против Украины" / УНИАН

В МИД РФ заверили, что у России нет агрессивных планов против Украины. Наоборот – по их словам, это Украина допускает по отношению к Москве "воинственную риторику".

С таким заявлением выступил замглавы МИД России Андрей Руденко, сообщает ТАСС.

Он считает, что подобная риторика "явно провоцируется искусственно".

Ранее Россия в ОБСЕ устроила демарш против Украины. Выходка российской делегации не повлияла на политику большинства остальных национальных делегаций, подчеркнул Цимбалюк.