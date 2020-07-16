В РФ прокомментировали "военные планы против Украины"

В МИД РФ заверили, что у России нет агрессивных планов против Украины. Наоборот – по их словам, это Украина допускает по отношению к Москве "воинственную риторику".
С таким заявлением выступил замглавы МИД России Андрей Руденко, сообщает ТАСС.
Он считает, что подобная риторика "явно провоцируется искусственно".
Ранее Россия в ОБСЕ устроила демарш против Украины. Выходка российской делегации не повлияла на политику большинства остальных национальных делегаций, подчеркнул Цимбалюк.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".