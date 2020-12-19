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В России рассказали о судьбе подаренной Лаврову иконы из Луганска

19 декабря 2020, 12:32
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В МИД России сделали заявление.

МИД РФ
В МИД РФ отреагировали на скандал с украденной иконой / Reuters

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на скандал с подаренной в Боснии и Герцеговине Сергею Лаврову иконой из оккупированного Луганска.

Как передает Интерфакс со ссылкой на МИД РФ, Россия вернет икону, подаренную в Сараево главе МИД РФ Сергею Лаврову, для выяснения ее происхождения по линии Интерпола.

"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", - говорится в сообщении.

Ранее историк и переселенец из Луганска Валерий Снегирев не исключил, что икона могла оказаться в Сараево в связи с войной на Донбассе. Там на стороне российских оккупантов воевал батальон сербских наемников Йован Шевич.

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Украденная икона для Лаврова

  • В рамках визита в Боснию и Герцеговину глава МИД РФ Сергей Лавров получил в подарок 300-летнюю украинскую икону. Существует гипотеза, что на оккупированной территории Донбасса воевали боснийские сербы-добровольцы. Предположительно, с их помощью старинная украинская икона попала в Боснию и Герцеговину.
  • Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал "политическим жестом" в сторону России инцидент в Сараево, когда российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову подарили старинную украинскую икону из оккупированного Луганска.
новости России новости Луганска Босния и Герцеговина
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