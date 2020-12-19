В России рассказали о судьбе подаренной Лаврову иконы из Луганска

В МИД России сделали заявление.
В Министерстве иностранных дел России отреагировали на скандал с подаренной в Боснии и Герцеговине Сергею Лаврову иконой из оккупированного Луганска.
Как передает Интерфакс со ссылкой на МИД РФ, Россия вернет икону, подаренную в Сараево главе МИД РФ Сергею Лаврову, для выяснения ее происхождения по линии Интерпола.
"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", - говорится в сообщении.
Ранее историк и переселенец из Луганска Валерий Снегирев не исключил, что икона могла оказаться в Сараево в связи с войной на Донбассе. Там на стороне российских оккупантов воевал батальон сербских наемников Йован Шевич.
Читайте такжеВ Боснии открыли дело из-за украинской иконы для Лаврова
Украденная икона для Лаврова
- В рамках визита в Боснию и Герцеговину глава МИД РФ Сергей Лавров получил в подарок 300-летнюю украинскую икону. Существует гипотеза, что на оккупированной территории Донбасса воевали боснийские сербы-добровольцы. Предположительно, с их помощью старинная украинская икона попала в Боснию и Герцеговину.
- Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал "политическим жестом" в сторону России инцидент в Сараево, когда российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову подарили старинную украинскую икону из оккупированного Луганска.
Автор: Алексей Тычина