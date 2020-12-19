В России рассказали о судьбе подаренной Лаврову иконы из Луганска

В МИД РФ отреагировали на скандал с украденной иконой / Reuters

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на скандал с подаренной в Боснии и Герцеговине Сергею Лаврову иконой из оккупированного Луганска.

Как передает Интерфакс со ссылкой на МИД РФ, Россия вернет икону, подаренную в Сараево главе МИД РФ Сергею Лаврову, для выяснения ее происхождения по линии Интерпола.

"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", - говорится в сообщении.

Ранее историк и переселенец из Луганска Валерий Снегирев не исключил, что икона могла оказаться в Сараево в связи с войной на Донбассе. Там на стороне российских оккупантов воевал батальон сербских наемников Йован Шевич.

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Украденная икона для Лаврова