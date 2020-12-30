В России разразились угрозами из-за заявления Кулебы по Крыму

Россияне утверждают, что Украины должна объяснить заявление главы МИД Дмитрия Кулебы о Крыме как об "адской теме" для России.
Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о намерении Киева привлечь серьезное внимание к проблеме деоккупации полуострова в рамках Крымской платформы произвело резонанс в России. Один из российских политиков и вовсе пригрозил украинской стороне ответными действиями.
В частности, об угрозах заявил бывший российский сенатор Франц Клинцевич, который обещает Украине серьезные ответные меры в случае борьбы Киева за Крым.
"Это попытки поиграть во взрослого дядю, но в случае, если Украина что-то нам устроит, ответные действия будут не детскими или шуточными, а серьезными", - сказал он в комментарии российскому изданию Взгляд.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет и вовсе полагает, что это Украина якобы угрожает России. И теперь Киев должен объяснить Москве слова главы МИД Дмитрия Кулебы.Читайте такжеНовые возможности и риски: что даст Украине Крымская платформа
"Когда подобные слова исходят из уст министра иностранных дел, то это звучит как агрессия. Украинская сторона должна предоставить свои разъяснения относительно данного заявления, так как речь идет о посягательстве на территориальную целостность России и открытой угрозе ее территории", - цитирует российского парламентария издание РИА Новости.
Крымская платформа новости
- Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября в ходе своего визита в Турцию заявил, что Киев создает Крымскую платформу, в рамках которой должны обсуждаться вопросы возвращения полуострова.
- Турецкий президент Реджеп Эрдоган выразил готовность Турции присоединиться к Крымской платформе. Политик подтвердил непризнание Анкарой аннексированного Крыма территорией РФ.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 30 декабря рассказал, что Киев намерен сделать вопрос Крыма проблемным для России и объяснил, как проходит подготовка реализации Крымской платформы.