В России с почестями похоронили чеченца, обезглавившего учителя во Франции

Из-за карантина похороны прошли без массового скопления людей.
В Чечне селе Шалажи Урус-Мартановского района 6 декабря с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова, обвиняемого в обезглавливании учителя во Франции.
Как сообщает Baza, тело погибшего доставили из Франции 5 декабря, родственники везли его через Турцию.
"В село, где проходили похороны, пускали в основном тех, кто там проживает, а в окрестностях для охраны порядка выставили 65 сотрудников полиции", — рассказывают очевидцы.
По словам местных жителей, когда тело привезли в село, то населенный пункт закрыли на карантин. В соседних селах образовались пробки.
Читайте также"Не провоцируйте верующих!" Кадыров отреагировал на обезглавливание учителя во ФранцииОднако, вопреки карантину, людей на церемонии прощания собралось много – около 200 человек. Большинство из них - родные и близкие семьи Анзоровых. Согласно национальной традиции, выкрикивая молитву, они сопровождали тело, которое было помещено на носилки и обернуто в зеленую ткань.
"Также запрещено снимать похороны, военные также ходят среди толпы и проверяют, снимает ли кто. Если видят, что снимают, то отбирают телефон", — рассказали очевидцы.
Как известно, Франция, в отличие от России, выдает тела террористов родственникам и позволяет похоронить на родине.
Убийство учителя во Франции
18 октября во Франции по делу об убийстве учителя истории полиция задержала уже 11-го подозреваемого – под стражу взяли подругу террориста.
17 октября в России заявили, что 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения, который обезглавил французского преподавателя под Парижем, не имеет к их стране абсолютно никакого отношения.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал убийство учителя истории, подчеркнув, что это — исламистский теракт. Потом Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спасть спокойно.