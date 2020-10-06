В России сделали заявление об опасной роли Турции в Нагорном Карабахе

Турция впервые открыто выступила на стороне Азербайджана - Нарышкин / duma.gov.ru

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта в районе Нагорного Карабаха на этот раз стала особенной. Анкара впервые прямо и открыто выступила на стороне Азербайджана, что стало новым фактором внешнего воздействия на вооруженное противостояние Баку и Еревана. Данное явление вызывает серьезные опасения у Москвы.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщает российское информагентство Интерфакс.

По его словам, ситуация в районе конфликта в Нагорном Карабахе серьезно изменилась. Это связано с тем, что Турция решительно поддерживает Баку в конфликте с Ереваном.

"Нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и принципиально новым воздействием внешних факторов. На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция", - отметил Нарышкин.

Также российский чиновник считает, что после военной вспышки конфликта в районе Нагорного Карабаха, туда активно стремятся различные боевики, представляющие террористические группировки.Читайте такжеРоссия готова пожертвовать Арменией ради торговли с Турцией

Напоследок Нарышкин подчеркнул, что Россия "с тревогой" воспринимает структурные изменения в нагорно-карабахской войне и считает недопустимым факт возобновления военных действий в регионе.

Позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе