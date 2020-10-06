В России сделали заявление об опасной роли Турции в Нагорном Карабахе

Для России недопустима новая война в районе Южного Кавказа, утверждает Сергей Нарышкин.
Эскалация армяно-азербайджанского конфликта в районе Нагорного Карабаха на этот раз стала особенной. Анкара впервые прямо и открыто выступила на стороне Азербайджана, что стало новым фактором внешнего воздействия на вооруженное противостояние Баку и Еревана. Данное явление вызывает серьезные опасения у Москвы.
Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщает российское информагентство Интерфакс.
По его словам, ситуация в районе конфликта в Нагорном Карабахе серьезно изменилась. Это связано с тем, что Турция решительно поддерживает Баку в конфликте с Ереваном.
"Нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и принципиально новым воздействием внешних факторов. На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция", - отметил Нарышкин.
Также российский чиновник считает, что после военной вспышки конфликта в районе Нагорного Карабаха, туда активно стремятся различные боевики, представляющие террористические группировки.Читайте такжеРоссия готова пожертвовать Арменией ради торговли с Турцией
Напоследок Нарышкин подчеркнул, что Россия "с тревогой" воспринимает структурные изменения в нагорно-карабахской войне и считает недопустимым факт возобновления военных действий в регионе.
Позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе
- Официальная Анкара 27 сентября после возобновления вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе назвала Армению агрессором и "государством-террористом", открыто выступив в поддержку Баку.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Нагорный Карабах – это территория Азербайджана, а Баку проводит военную операцию по освобождению своей земли.
- Позже Эрдоган подверг критике страны-гаранты урегулирования нагорно-карабахского конфликта – США, Россию и Францию – и обвинил их в неспособности решить ситуацию в течение 30 лет.
- У Эрдогана опровергли участие боевиков из Сирии и турецкой армии в конфликте в Нагорном Карабахе, но не исключили привлечения вооруженных сил Турции к войне Азербайджана и Армении при определенных условиях.
- В России призвали Турцию проявить сдержанность в поддержке Азербайджана и предупредили Анкару о том, что направленные на эскалацию конфликта действия могут привести к масштабной дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.