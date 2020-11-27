В России случилась страшная авария: на Кубани погибли шесть человек

На Кубани столкнулись микроавтобус и грузовик, шесть жертв / 23.мвд.рф

В пятницу утром, 27 ноября, в России на территории Выселковского района Краснодарского края произошло смертельное ДТП – столкнулись микроавтобус Газель и КамАЗа, погибли шесть человек, а четыре – пострадали и госпитализированы.

ДТП на Кубани случилось на 5 км дороги Выселки – Кирпильская, говорится на сайте Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что шесть человек скончались от полученных травм на месте аварии.

"…по предварительным данным, водитель автомобиля Газель при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю КамАЗ", – выяснили правоохранители.

На Кубани столкнулись микроавтобус и грузовик, шесть жертв / 23.мвд.рф

Справка. На Кубани дорогу Выселки – Кирпильская совсем недавно отремонтировали – ремонтные работы закончили в начале августа текущего хода, хотя планировалось, что они продлятся до осени.