УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

В России случилась страшная авария: на Кубани погибли шесть человек

27 ноября 2020, 09:33

ДТП в России произошло сегодня утром, есть не только жертвы, а и пострадавшие.

В РФ столкнулись микроавтобус и грузовик, шесть жертв – ДТП на Кубани
На Кубани столкнулись микроавтобус и грузовик, шесть жертв / 23.мвд.рф

В пятницу утром, 27 ноября, в России на территории Выселковского района Краснодарского края произошло смертельное ДТП – столкнулись микроавтобус Газель и КамАЗа, погибли шесть человек, а четыре – пострадали и госпитализированы.

ДТП на Кубани случилось на 5 км дороги Выселки – Кирпильская, говорится на сайте Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что шесть человек скончались от полученных травм на месте аварии.

"…по предварительным данным, водитель автомобиля Газель при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю КамАЗ", – выяснили правоохранители.

В РФ столкнулись микроавтобус и грузовик, шесть жертв – ДТП на Кубани
На Кубани столкнулись микроавтобус и грузовик, шесть жертв / 23.мвд.рф

Справка. На Кубани дорогу Выселки – Кирпильская совсем недавно отремонтировали – ремонтные работы закончили в начале августа текущего хода, хотя планировалось, что они продлятся до осени.

новости России ДТП в России ДТП на Кубани новости Кубани
Сейчас вы просматриваете новость «В России случилась страшная авария: на Кубани погибли шесть человек». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Озвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена - CNNОзвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена - CNN Путин раскрыл дальнейшие планы по Нагорному КарабахуПутин раскрыл дальнейшие планы по Нагорному Карабаху Появилось видео, как корабль РФ Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон МаккейнПоявилось видео, как корабль РФ Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон Маккейн Алиев назвал причину срыва военной операции Азербайджана в АгдамеАлиев назвал причину срыва военной операции Азербайджана в Агдаме Подруга Путина родила ему внебрачную дочь: в Кремле резко ответили на расследование СМИПодруга Путина родила ему внебрачную дочь: в Кремле резко ответили на расследование СМИ
Следующий материал

Последние новости

09:33
В России случилась страшная авария: на Кубани погибли шесть человек
09:25
"Потеряем много людей": врач объяснила, почему вакцина не остановит пандемию COVID-19 Видео
08:59
Одному знаку Зодиака в декабре светит несказанный фарт – астролог
08:57
"Глубокая депрессия": врач раскрыл неожиданные детали смерти Марадоны Видео
08:42
Воспаление лимфоузлов: причины и сигналы организма об опасности Видео
Реклама
08:35
Новый рекорд коронавируса в Киеве: за сутки нашли более 1,5 тыс. больных Видео
08:30
Локдаун по-украински: все, чего вы боитесь, обязательно произойдет мнение
08:23
Гороскоп на 27 ноября для всех: удары рока и урожайные сделки Видео
08:13
Антирекорд COVID-19: в Украине впервые поставили более 16 тыс. диагнозов за сутки Видео
08:07
Названо главное слабое место эффективных вакцин от COVID-19 Видео
08:02
Как восстановить здоровье после COVID-19: врач дал советы
07:45
В Офисе президента оценили перспективы отставки Зеленского
07:27
Стало известно, возле кого похоронен Диего Марадона Видео
07:14
Отравление: типы, длительность и первые симптомы Видео
06:59
"Мы в з*днице": эпидемиолог резко обратился к политикам из-за локдауна Видео
06:53
Почему электроэнергия для украинцев неизбежно подорожает мнение
06:37
Назван знак Зодиака, который любит подчиняться Видео
06:30
У Зеленского объяснили, когда примут решение относительно локдауна Видео
06:12
"Всех не спасет": врач назвала главную опасность вакцины от коронавируса Видео
05:56
Трамп рассказал, когда покинет Белый дом, и назвал условие
Реклама
05:37
Молодой любовник и высокий пост: астролог составил прогноз для Тимошенко
05:03
Нужно ли сбивать температуру при COVID-19: врач развенчал популярный миф Видео
04:29
"Лукашенко поставлен на счетчик": в Минске раскрыли сценарий новых выборов и назвали преемника Видео
04:04
Украина пошла в атаку: у Кравчука объяснили изменения в переговорах по Донбассу Видео
03:23
День святого Николая Чудотворца – дата в 2020 году, традиции и приметы Видео
02:40
Какой способ похудения самый опасный для тела - ответ ученых Видео
02:03
Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры Видео
01:31
Во Франции отказались признать независимость Нагорного Карабаха Видео
01:05
Назревает скандал: бывшую невесту Марадоны не пустили на прощание с футболистом Видео
00:25
В Украине на выходных могут ограничить работу общественного транспорта Видео
26 ноября, четверг
23:58
Что нельзя делать 27 ноября: приметы на Филиппов день
23:23
​Пустые рюмки​ и курица с колбасой: как Зеленского встретили родители в Кривом Роге Видео
23:02
Коронавирус в Украине поставил новый антирекорд по числу диагнозов за сутки Видео
22:50
Ученые ответили, с какой группой крови люди чаще заражаются COVID-19
22:48
В Польше заявили об угрозе распада ЕС: в чем причина Видео
22:41
"Слуги народа" отказались от новогоднего корпоратива Видео
22:20
Власти Киева бьют тревогу и призывают не посещать новогодние утренники
22:04
Массовые беспорядки и задержания: как прощаются с Марадоной в Аргентине Фото Видео
22:03
Госбюджет-2021: Украина пошла на смелый шаг ради очередного транша МВФ
21:53
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
Реклама
21:45
Заря в гостях разгромила греческий АЕК Фото
21:24
Ученые озвучили причину высокой смертности от гриппа
21:19
​В ООН назвали новую мировую проблему​ из-за пандемии COVID-19 Видео
20:54
Кабмин поддержал право Рады увольнять главу НАБУ Видео
20:51
Черная пятница 2020 и карантин: каких скидок ждать украинцам Видео
20:50
Как очистить легкие: 7 натуральных способов Видео
20:45
Екатерина Кухар сверкнула грудью и получила "оценку" от Монатика Видео
20:40
Распродажа "Чёрная пятница" в Epic Games Store – покупаем популярные игры со сидками до 90%
20:30
Названы 5 лучших способов предотвратить похмелье Видео
20:25
В Украине планируют взвинтить штрафы для водителей​: за что будут наказывать Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять