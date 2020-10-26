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В России убили преподавателя института и отрезали ей палец

26 октября 2020, 10:58

Правоохранители уточнили, что у убитой преподавательницы была повреждена шея – ее могли задушить.

Екатерину Антонцеву убили / spb.kp.ru

Жуткое убийство произошло в Санкт Петербурге. В воскресенье, 25 октября, нашли мертвой преподавателя-биохимика из Санкт-Петербургского государственного технологического института 34-летнюю Екатерину Антонцеву.

Тело женщины 1986 года рождения нашли 25 октября в квартире дома на улице Димитрова (Фрунзенский район). У нее был отрезан палец, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Также правоохранители уточнили, что у убитой преподавательницы была повреждена шея – ее могли задушить.

По предварительной информации, убийца отрезал палец для того, чтобы разблокировать ее телефон и снять деньги со счетов. Возбуждено уголовное дело об убийстве, следствие продолжается.

Как сообщает КП-Петербург, тело женщины в доме на улице Димитрова обнаружил ее возлюбленный - предприниматель, занимающийся строительством. Коммерсанта несколько дней не было дома, вернувшись, он застал педагога мертвой. Предварительно, она лежала раздетой.

Следователи отмечают, что расправа над женщиной была тщательно спланирована, убийство хорошо подготовлено.

Известно, что Екатерина приехала в Санкт-Петербург из города Лесной. В свободное время она работала моделью, в ее социальных сетях сотни снимков с профессиональных фотосессий.

Убийства в России – о чем сообщалось ранее:

  • В России в Ленинградской области около Выборга убили муниципального депутата и предпринимателя, а также отца российского пилота "Формулы-1" Александра Петрова. По одной из версий, Петрова застрелил снайпер, когда депутат вышел из бани.
  • В Нижегородской области в России 18-летний парень устроил стрельбу на автобусной остановке, есть погибшие и раненые.

новости России убийство Санкт-Петербург преподавательница
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