В России умер легендарный режиссер и создатель Смешариков

Анатолий Прохоров скончался на 73-м году жизни.
В России после долгой болезни в возрасте 72-х лет скончался продюсер и режиссер, один из основателей анимационной студии "Пилот" и художественный руководитель мультсериал Смешарики Анатолий Прохоров.
О смерти Прохорова написал в Facebook его ученик, двукратный номинант на премию Оскар, режиссер мультфильмов На краю земли и Мы не можем жить без космома Константин Бронзит.
"Какой страшный для меня лично день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный Учитель", ‒ написал он
Анатолий Прохоров родился в Норвегии. В 1971 году окончил физический факультет МГУ. Однако по специальности работать не стал и всю жизнь занимался мультипликацией.
Он был организатором первой в СССР академической конференции, посвященной вопросам мультипликации "Мультипликация как искусство художественного синтеза" (1982). Основал первую в стране негосударственную студию анимации "Пилот". Читал лекции по теории и практике анимационного кино в университетах США, Голландии, Германии.
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Напомним, ранее в Москве на 75-м году жизни умер режиссер-мультипликатор, автор известного мультфильма Жил-был пес Эдуард Назаров.