В России в квартире убийцы "колбасного короля" нашли прикованного пенсионера

Арбалет, из которого застрелили Маругова, был куплен в одном из магазинов Москвы.
В Следственном комитете рассказали о расследовании убийства миллиардера Владимира Маругова – владельца компании "Мясная империя". В частности, был задержан некий Александр Мавриди, которого следствие рассматривает как исполнителя преступления.
В ходе обыска в квартире Мавриди был обнаружен пенсионер, прикованный наручниками к кровати, которого сторожил мужчина. Пенсионер рассказал, что Мавриди удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в Москве, сообщает МК.
Кроме того, удалось выяснить, что арбалет, из которого Мавриди застрелил Маругова, был куплен в одном из магазинов Москвы.
Убийство "колбасного короля" – о чем сообщалось ранее:
- В Подмосковье застрелили из арбалета "колбасного короля" Владимира Маругова - спустя год после того, как его сын погиб в ДТП на мотоцикле.
- Двое неизвестных проникли в дом бизнесмена Владимира Маругова в Московской области и совершили убийство, его сожительнице удалось спастись.
- Злоумышленники связали бизнесмена и его сожительницу, после чего мужчина был застрелен из арбалета.
- Женщине удалось скрыться через окно и вызвать сотрудников полиции из дома соседей.
Автор: Адриана Бубновская