В России в квартире убийцы "колбасного короля" нашли прикованного пенсионера

Владимира Маругова застрелили из арбалета, подозреваемый задержан / скриншот из видео

В Следственном комитете рассказали о расследовании убийства миллиардера Владимира Маругова – владельца компании "Мясная империя". В частности, был задержан некий Александр Мавриди, которого следствие рассматривает как исполнителя преступления.

В ходе обыска в квартире Мавриди был обнаружен пенсионер, прикованный наручниками к кровати, которого сторожил мужчина. Пенсионер рассказал, что Мавриди удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в Москве, сообщает МК.

Кроме того, удалось выяснить, что арбалет, из которого Мавриди застрелил Маругова, был куплен в одном из магазинов Москвы.

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