В России вакцину COVID-19 испытывают на пропагандистах: Симоньян рассказала детали

Маргарита Симоньян / Instagram/_m_simonyan_

Известная российская пропагандистка и руководительница канала Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что она в составе группы сотрудников медиа прошла через прививку-тестирование вакцины Спутник V от китайского коронавируса COVID-19.

Об этом она написала на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Нас целая группа медийщиков-добровольцев, начали испытания вакцины Спутник V - Главред] на себе. Вторые сутки полет нормальный", ‒ утверждает Симоньян.

Напомним, ранее Главред сообщал: