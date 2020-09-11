В России вакцину COVID-19 испытывают на пропагандистах: Симоньян рассказала детали

Маргарита Симоньян - одна из топовых российских пропагандистах поучаствовала в испытаниях путинской вакцины от коронавируса.
Известная российская пропагандистка и руководительница канала Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что она в составе группы сотрудников медиа прошла через прививку-тестирование вакцины Спутник V от китайского коронавируса COVID-19.
Об этом она написала на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.
"Нас целая группа медийщиков-добровольцев, начали испытания вакцины Спутник V - Главред] на себе. Вторые сутки полет нормальный", ‒ утверждает Симоньян.
Напомним, ранее Главред сообщал:
- Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что через месяц после запуска производства необходимого количества доз вакцины от Covid-19 в Российской Федерации начнется массовая прививочная кампания.
- Позднее Владимир Жириновский, скандально известный политик из РФ, сделал прививку российской вакциной Спутник V от китайского коронавируса.
- "Наша вакцина лучшая в мире. Мы раньше всех сделали и вся Россия должна быть здоровой. Американцев нам жалко, но там миллионы заразились и миллионы погибнут. А у нас результат лучше", ‒ заявил он.
Автор: Дмитрий Видоменко