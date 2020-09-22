В России во время учений разбился истребитель

По официальным данным, в РФ истребитель разбился в лесистой местности, а по неофициальным – возле села.
В Тверской области Российской Федерации во вторник, 22 сентября, в лесистой местности разбился Су-30 – советский/российский двухместный многоцелевой истребитель, на земле нет разрушений.
Во время проведения планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение истребитель Западного военного округа (ЗВО) РФ, причины инцидента будут выяснять эксперты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы этого округа.
По сведениям ЗВО, экипаж борта катапультировался, приземлился и вышел на связь.
Источник агентства в экстренных службах сообщил, что истребитель разбился возле села Дорниково, которое находится в Вышневолоцком городском округе Тверской области.
"Разрушений и жертв на земле нет", – выяснило агентство.
- Напомним, 24 декабря в Хабаровском крае России разбился новейший истребитель Су-57 (Т-50), произошел взрыв, пилот выжил.
- Позже СМИ узнали возможную причину крушения истребителя – проблемы с системой управления.
Автор: Екатерина Присяжнюк