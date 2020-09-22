В России во время учений разбился истребитель

В России разбился истребитель Су-30 / Скриншот

В Тверской области Российской Федерации во вторник, 22 сентября, в лесистой местности разбился Су-30 – советский/российский двухместный многоцелевой истребитель, на земле нет разрушений.

Во время проведения планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение истребитель Западного военного округа (ЗВО) РФ, причины инцидента будут выяснять эксперты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы этого округа.

По сведениям ЗВО, экипаж борта катапультировался, приземлился и вышел на связь.

Источник агентства в экстренных службах сообщил, что истребитель разбился возле села Дорниково, которое находится в Вышневолоцком городском округе Тверской области.

"Разрушений и жертв на земле нет", – выяснило агентство.