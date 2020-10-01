В России выступили с угрозой в адрес Украины из-за заявлений о Донбассе

По словам Бориса Грызлова, Киев фактически прекратил выполнять Минские соглашения.
Заявления официального Киева о возвращении Донбасса на украинских условиях свидетельствуют о том, что Украина перестала выполнять Минские соглашения. Такие слова противоречат "Минску" и приведут к ответным мерам представителей Донецка и Луганска.
Об этом заявил глава делегации России в ТКГ по Донбассу Борис Грызлов, сообщает РИА Новости.
Российский представитель акцентировал внимание на заявлении Офиса президента о том, что главной целью украинской делегации является возвращение оккупированных территорий "исключительно на украинских условиях".
По его словам, позиция Киева вступает в противоречие с базисом минских договоренностей и приведет к серьезным правовым и политическим последствиям.
"Украинская сторона вышла из дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Заблокированы все предложения по координации и контролю за соблюдением режима прекращения огня, сорваны ранее достигнутые договоренности о совместных инспекциях Украины и Донбасса, создаются позиции ВСУ в зонах разведения сторон", - считает российский политик.
Более того, он уверяет, что Украина фактически сорвала переговоры в рамках Минских соглашений и теперь боевики "ЛДНР" направят свои усилия на реализацию ответных мер.Читайте такжеКравчук рассказал, как нужно изменить Минские соглашения
"Украинская власть вынуждает представителей Донецка и Луганска принять ответные меры и не должна жаловаться, когда эти меры будут реализованы. Киеву лучше вернуться к исполнению "Минска", к исполнению своих прежних предвыборных обещаний", - сказал Грызлов.
Также он подчеркнул, что Украина до сих пор не изменила постановление Верховной Рады, которое категорически не устраивает Москву.
Война на Донбассе
- Напомним, 6 сентября российские незаконные вооруженные формирования сорвали перемирие на Донбассе на 42-й день действия режима прекращения огня. Боевики обстреляли украинские позиции в районе Красногоровки.
- Боевики "ДНР" заявляли, что Украина якобы нарушила договоренности о перемирии от 22 июля и вырыла траншеи в районе населенного пункта Шумы под Горловкой. Киев готов был провести совместную инспекцию украинских позиций в рамках СЦКК, однако Россия выдвинула требования по ревизии других позиций ВСУ, после чего договоренности были сорваны.
- По словам главы делегации Киева в ТКГ Леонида Кравчука, Россия заблокировала переговоры в рамках переговорной группы на Донбассе, требуя проведения местных выборов в ОРДЛО одновременно с избирательным процессом на всей территории Украины.
- В рамках переговоров Кравчук призвал Грызлова не ставить Украине ультиматумов и сосредоточить усилия на конструктивной работе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.