В России выступили с угрозой в адрес Украины из-за заявлений о Донбассе

Киеву лучше вернуться к выполнению Минских соглашений - Грызлов / УНИАН

Заявления официального Киева о возвращении Донбасса на украинских условиях свидетельствуют о том, что Украина перестала выполнять Минские соглашения. Такие слова противоречат "Минску" и приведут к ответным мерам представителей Донецка и Луганска.

Об этом заявил глава делегации России в ТКГ по Донбассу Борис Грызлов, сообщает РИА Новости.

Российский представитель акцентировал внимание на заявлении Офиса президента о том, что главной целью украинской делегации является возвращение оккупированных территорий "исключительно на украинских условиях".

По его словам, позиция Киева вступает в противоречие с базисом минских договоренностей и приведет к серьезным правовым и политическим последствиям.

"Украинская сторона вышла из дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Заблокированы все предложения по координации и контролю за соблюдением режима прекращения огня, сорваны ранее достигнутые договоренности о совместных инспекциях Украины и Донбасса, создаются позиции ВСУ в зонах разведения сторон", - считает российский политик.

Более того, он уверяет, что Украина фактически сорвала переговоры в рамках Минских соглашений и теперь боевики "ЛДНР" направят свои усилия на реализацию ответных мер.Читайте такжеКравчук рассказал, как нужно изменить Минские соглашения

"Украинская власть вынуждает представителей Донецка и Луганска принять ответные меры и не должна жаловаться, когда эти меры будут реализованы. Киеву лучше вернуться к исполнению "Минска", к исполнению своих прежних предвыборных обещаний", - сказал Грызлов.

Также он подчеркнул, что Украина до сих пор не изменила постановление Верховной Рады, которое категорически не устраивает Москву.

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