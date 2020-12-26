В России задержали соратницу Навального Любовь Соболь

Любовь Соболь задержали / Reuters

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и соратницу оппозиционера Алексея Навального - Любовь Соболь - задержали.

"Любовь Соболь задержали на 48 часов после целого дня допроса в Следственном комитете", - сообщил в своем Telegram-канале Навальный.

Как уточнил директор ФБК Иван Жданов, Любовь Соболь перевели в статус подозреваемой по делу о нарушении неприкосновенности жилища (часть 2 статьи 139 УК РФ).

Между тем Навальный напомнил, что у Соболь есть маленький ребенок. По мнению оппозиционера, юриста ФБК задерживают, чтобы "всем сказать: не копайтесь в этом деле" (об отравлении Навального. - Ред.).

"Не смейте лезть к нашим убийцам-отравителям и звонить им в двери", - добавил он.

Как написал в Twitter главред "Медиазоны" Сергей Смирнов, "у Соболь статья УК, которая не предусматривает содержания в СИЗО". "Арест на 48 часов в таком случае исключительная мера, в чистом виде месть", - уверен Смирнов.

Отметим, утром 25 декабря в квартире Соболь прошел обыск. Полицейские изъяли всю технику у юриста, а также у ее мужа и дочери.

Отметим, 21 декабря российский оппозиционный политик Алексей Навальный выпустил в продолжение своего расследования видеоролик под названием "Я звонил своему убийце. Он признался". В ролике рассказал, как позвонил военному химику из Института криминалистики ФСБ Константину Кудрявцеву с поддельного номера. Навальный представился помощником секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Навальный 45 минут расспрашивал Кудрявцева о том, почему в Томске случился "полный провал".

Перед этим издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN выпустили совместное расследование, в котором утверждали, что к отравлению Алексея Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ.

Прежде чем отравить Навального, предполагаемые сотрудники ФСБ негласно наблюдали за ним, следуя в те же города, что и он. По словам следственной группы Bellingcat, агентов из подразделения, специализирующегося на ядовитых химических веществах, отслеживали по их телефонам, что является самым убедительным доказательством причастности Москвы к атаке с нервно-паралитическим веществом.

Начиная с 2017 года, когда Навальный объявил о своей президентской кампании, они совершили 30 перелетов, совпадающих с маршрутами оппозиционера.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

В британском издании вышла статья под громким заголовком "Кремль предпринял вторую попытку отравить Алексея Навального в результате неудачного убийства". Авторы материала со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах сообщили о том, что, когда Навальный находился в состоянии комы в больнице Омска, его пытались отравить повторно.

14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".

Отравление Навального – о чем важно знать:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.