В России заявили, что убийство "отца иранской бомбы" развяжет большую войну

Убийство Мохсена Фахризаде может стать началом новой войны / Reuters

Убийство одного из создателей ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде, которого некоторые дипломаты называли "отцом иранской бомбы", может привести к новой войне, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В своем Facebook сенатор заявил, что для начала войны необходим "спусковой крючок". И им может оказаться именно гибель иранского ученого.

"Кто бы ни стоял за этим убийством, его, безусловно, можно характеризовать как теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе, как и на то, чтобы спровоцировать жесткую реакцию Ирана", - отметил он.

При этом он обратил внимание на то, что мир готовится к полномасштабным боевым действиям.

"Американские СМИ со ссылкой на заявление Пентагона сообщают, что авианосец "Нимиц" ВМС США и сопровождающая его ударная группа получили приказ вернуться в зону Персидского залива. Пентагон распорядился о дислокации "Нимица" в Персидском заливе непосредственно перед убийством Мохсена Фахризаде. А Центральное командование ВС США объявило на прошлой неделе о переброске из Германии в Объединённые Арабские Эмираты эскадрильи истребителей F-16 "для сдерживания агрессии и обеспечения безопасности и стабильности". Все эти приготовления свидетельствуют о готовности к масштабным боевым действиям, для которых нужен "спусковой крючок", каким вполне может стать гибель иранского ядерщика", - сказал политик.

Косачев указал на то, что "опасные игры, последствия которых не предсказуемы, но точно негативны".

"И вина за это не на иранском руководстве", - подчеркнул Косачев.

По его словам, нет ничего удивительного в том, что Тегеран первым делом указал на вину США и Израиля в убийстве. При этом сами Соединенные Штаты также подчеркнули, что в произошедшем может быть виновен Израиль.

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