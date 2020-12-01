В российской Госдуме посоветовали Санду "не кукарекать"

Майя Санду назвала нечестным долг Молдовы за российский газ / Reuters

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников негативно воспринял высказывание нового лидера Молдовы Майи Санду о "нечестном" долге Кишинева за газ перед Москвой.

"Если это не ее страна (Приднестровье – ред.), то сиди и не кукарекай. Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите. А что ты хочешь тогда? Рабов из людей сделать? И на них как на рабах пахать и сеять", - сказал Калашников, передает Радио Sputnik.

Кроме того, депутат рекомендовал Санду встретиться с жителями Приднестровья и попытаться найти с ними общий язык.

Отметим, Майя Санду назвала нечестным долг Молдовы за российский газ, поставленный в Приднестровье. Она отметила, что размер долга за газ составляет $7,5 млрд.

"На правом берегу у нас почти нет долгов "Газпрому", потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо. Это большая проблема, но ее нужно решать", - сказала Санду, ее цитирует ТАСС в Telegram.

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