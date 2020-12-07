В российской Госдуме предупредили об угрозе эскалации конфликта на Донбассе

В России выразили недовольство, что Зеленский уже не похож на "голубя мира".
Заявления президента Украины Владимира Зеленского и его демонстративный визит на Донбасс в День вооруженных сил показывают, что в нем мало что осталось от предвыборного образа "голубя мира", заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
В комментарии РИА Новости депутат напомнила, что в ходе своей избирательной кампании Зеленский собирался предложить альтернативу курсу Порошенко, получившего в народе обозначение "армовир" (армия-мова-вира). Этот курс предполагал милитаризацию страны, уничтожение русского языка и канонической церкви в Украине.
"Сегодня мы видим, что, по крайней мере, по части "ар" и "мо" Зеленский стремится продолжать прежний курс. Его сегодняшние заявления ко Дню вооруженных сил Украины и демонстративный визит на Донбасс показывают, что в нем мало что осталось от образа "голубя мира", с которым он шел на выборы", - особо отметила Панина.
При этом депутат Госдумы обратила внимание на угрозу эскалации конфликта на Донбассе.
"Желание Зеленского выглядеть большим "ястребом", чем Порошенко, которого он распекает за "халатность" - это еще один тревожный симптом нарастающей угрозы эскалации конфликта на Донбассе", - сказала депутат.
Заявления Зеленского в день ВСУ – о чем говорил президент:
- 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим прекращения огня продолжается на Донбассе уже 133-й день, и за это время количество обстрелов уменьшилось в пять раз, а количество боевых потерь среди военных - в 10 раз.
- По его словам, в этот же период год назад в среднем каждые 72 часа погибал один украинский военный.
- Также во время поздравления военных с Днем ВСУ Зеленский заявил о том, что предыдущие руководители государства проявляли халатность по отношению к армии.