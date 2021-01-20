В российской Госдуме вознегодовали из-за закона о языке в Украине

Российские парламентарии потребовали от властей Украины остановить гонения русского языка.
Госдума России осудила политику Украины в отношении использования украинского языка, согласно которой с 16 января все поставщики услуг обязаны коммуницировать с клиентами на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом.
"Государственная Дума считает недопустимыми запреты и гонения на русский и другие языки, осуществляемые в Украине под предлогом защиты государственного украинского языка", - сказано в сообщении на сайте Госдумы.
Отметим, российские парламентарии потребовали от властей Украины остановить "эту порочную практику".
В Госдуме убеждены, что вступившая в силу норма украинского закона противоречит Конституции Украины, гарантирующей "свободное развитие, использование и защиту русского языка".
Россия также ждет от Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, парламентов стран мира осуждения того, что в Украине, согласно закону, сфера обслуживания должна функционировать на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом.
Языковой закон – о чем сообщалось ранее:
- Верховная Рада Украины 25 апреля 2020 года приняла закон Об обеспечении функционирования украинского языка. Инициативу поддержали 278 народных депутатов. Законом предусмотрено, что украинский является единственным государственным языком на территории страны.
- 16 января 2021 года вступила в силу норма закона, согласно которой сфера обслуживания в Украине должна перейти на украинский язык.
- 16 января уполномоченный правительства Украины по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь рассказал о том, какое наказание ждет нарушителей закона о функционировании украинского языка как государственного.
- По его словам, в случае нарушения данного закона предусматривается ответственность для бизнеса. При первом нарушении предприятие получит предупреждение и 30 дней на устранение нарушений. За повторное в течение года нарушение требований уполномоченный по защите украинского языка может наложить штраф в размере от 5,1 тыс. до 6,8 тыс. грн.