В российской Госдуме вознегодовали из-за закона о языке в Украине / Reuters

Госдума России осудила политику Украины в отношении использования украинского языка, согласно которой с 16 января все поставщики услуг обязаны коммуницировать с клиентами на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом.

"Государственная Дума считает недопустимыми запреты и гонения на русский и другие языки, осуществляемые в Украине под предлогом защиты государственного украинского языка", - сказано в сообщении на сайте Госдумы.

Отметим, российские парламентарии потребовали от властей Украины остановить "эту порочную практику".

В Госдуме убеждены, что вступившая в силу норма украинского закона противоречит Конституции Украины, гарантирующей "свободное развитие, использование и защиту русского языка".

Россия также ждет от Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, парламентов стран мира осуждения того, что в Украине, согласно закону, сфера обслуживания должна функционировать на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом.

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