В российской клинике погибли четыре человека: возможные причины трагедии

В Красноярске горела клиника, погибли четыре человека / Скриншот с krk.sledcom.ru

В ночь на четверг, 17 сентября, в одном из крупнейших городов Российской Федерации – в Красноярске – произошел пожар в частной наркологической клинике, погибли четыре человека, а два – пострадали.

Горел кабинет клиники, расположенной по адресу проспект Мира, 115А, пишет Интерфакс со ссылкой на данные пресс-службы МЧС РФ.

По сведениям спасателей, пожар произошел на первом этаже клиники, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Пожар в клинике мог произойти из-за неисправности электрооборудования или неосторожного обращения с огнем, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Красноярского края.

По факту пожара начато дело по ч. 3 ст. 238 уголовного кодекса страны – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, задержана 45-летняя директор клиники, говорится на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.