В Сеть слили новые данные о сотнях бойцов белорусского ОМОНа

Опубликованы персональные данные белорусских силовиков / Фото:Tut.by

В Сети опубликована новая порция данных о представителях белорусских силовых структур. На сей раз под раздачу кибер-партизан попал витебский ОМОН.

О размещении новых данных на платформе онлайн-офиса Google Docs пишет Telegram-канал Nexta Live.

"Витебский ОМОН вёл себя очень плохо. За время мирных протестов они покалечили очень много людей. И не только в Витебске — их отправляли атаковать белорусов в Минск и другие города. Они думали, что это сойдёт им с рук? Конечно же нет. Мы добавили в нашу базу имена, фамилии, телефоны и адреса прописок более полусотни лошковпетушков из Витебска", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении также подчеркивается, что следующими кандидатами на раскрытие персональных данных являются представители белорусских Внутренних войск.

"Кстати, помните Лукашенко недавно пытался отмазывать ОМОН и всю вину валить на срочников из Внутренних войск? С одной стороны, это подчёркивает вину чернорубашечников, о которых печётся узурпатор. Но с другой, не освобождает от ответственности обезумевших малолеток из ВВ. Как раз ими мы сейчас и занимаемся", - добавили авторы материала.

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Напомним, ранее после очередного жестокого разгона протестов в Беларуси были обнародованы новые данные о представителях силовых структур.

Была раскрыта информация и личные данные силовиков из Бреста.