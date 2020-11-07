В шести странах норки заболели коронавирусом: в ВОЗ рассказали, чем это грозит

Норки были инфицированы в результате контакта с инфицированными людьми.
Коронавирус 2020 периодически мутирует, и не всегда эти мутации безобидные. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что инфицирование норок коронавирусом зарегистрировано, помимо Дании, еще в пяти странах. По их данным, норки заражаются COVID-19 от людей.
В настоящее время инфицированных норок зафиксировали на фермах в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. Случаи заражения SARS-CoV-2 были выявлены во время тестов у норок, собак, домашних кошек, львов и тигров, сообщает ВОЗ.
Эксперты организации исходят из того, что при распространении инфекции между человеком и животными "возможна генетическая модификация вируса". Ее можно обнаружить посредством изучения последовательности генома.
"Норки были инфицированы в результате контакта с инфицированными людьми. Норки могут действовать как резервуар SARS-CoV-2, передавая вирус между ними, и представляют риск передачи вируса от норки к человеку. Затем люди могут передавать этот вирус среди населения. Кроме того, может произойти обратная утечка (передача от человека к норке). Это остается проблемой, когда какой-либо вирус животных попадает в человеческую популяцию или когда популяция животных может способствовать усилению и распространению вируса, поражающего людей. Когда вирусы перемещаются между популяциями людей и животных, могут происходить генетические модификации вируса", - сказано в сообщении ВОЗ.
В настоящий момент специалистам не ясно, какие последствия могут иметь эти мутации.
Мутации коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Правительство Дании поручило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения мутировавшим коронавирусом среди животных.
- Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
- Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) предположили, что штамм коронавируса SADS-CoV, известный как синдром острой диареи у свиней, может также распространиться на людей.
- Американские ученые исследовали коронавирус 2020 от двух волн инфекции и выяснили, что в последних образцах преобладает более заразный штамм.