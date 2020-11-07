В шести странах норки заболели коронавирусом: в ВОЗ рассказали, чем это грозит

В шести странах коронавирус нашли у норок / Reuters

Коронавирус 2020 периодически мутирует, и не всегда эти мутации безобидные. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что инфицирование норок коронавирусом зарегистрировано, помимо Дании, еще в пяти странах. По их данным, норки заражаются COVID-19 от людей.

В настоящее время инфицированных норок зафиксировали на фермах в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. Случаи заражения SARS-CoV-2 были выявлены во время тестов у норок, собак, домашних кошек, львов и тигров, сообщает ВОЗ.

Эксперты организации исходят из того, что при распространении инфекции между человеком и животными "возможна генетическая модификация вируса". Ее можно обнаружить посредством изучения последовательности генома.

"Норки были инфицированы в результате контакта с инфицированными людьми. Норки могут действовать как резервуар SARS-CoV-2, передавая вирус между ними, и представляют риск передачи вируса от норки к человеку. Затем люди могут передавать этот вирус среди населения. Кроме того, может произойти обратная утечка (передача от человека к норке). Это остается проблемой, когда какой-либо вирус животных попадает в человеческую популяцию или когда популяция животных может способствовать усилению и распространению вируса, поражающего людей. Когда вирусы перемещаются между популяциями людей и животных, могут происходить генетические модификации вируса", - сказано в сообщении ВОЗ.

В настоящий момент специалистам не ясно, какие последствия могут иметь эти мутации.

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