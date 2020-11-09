В штабе Трампа назвали фейком сообщения о призыве признать поражение

Советник предвыборной кампании Джейсон Миллер уточнил позицию зятя и супруги Трампа.
Советник предвыборной кампании действующего главы Белого дома Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что сообщения о том, что окружение президента США призвало его признать свое поражение на выборах, не соответствует действительности.
Он также назвал фейком информацию CNN о позиции Мелании Трамп. Об этом Миллер написал в Twitter.
"Эта история не соответствует действительности. Учитывая неопределенные результаты выборов в нескольких штатах и серьезные нарушения при голосовании и отсутствие прозрачности в других, Джаред посоветовал Дональду Трампу использовать все доступные средства правовой защиты для обеспечения точности голосования", - говорится в сообщении Миллера.
Первая леди США также опубликовала в Twitter запись, в которой призвала обеспечить на выборах честный подсчет голосов.
"Американцы заслуживают честных выборов. Каждый законный, а не незаконный, голос должен быть засчитан. Мы должны защитить нашу демократию с помощью полной прозрачности", - написала она.
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Выборы в США - последние новости:
- Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что зять, советник Джаред Кушнер, а также жена Мелания склоняют Трампа к решению признать поражение на выборах.
- Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились, и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде в понедельник. Он добавил, что в настоящее время Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.
- Республиканская партия штата Аризона и Республиканский национальный комитет подали иск в суд округа Мерикоп из-за голосования в штате Аризона. Они считают, что во время подсчета голосов в округе сотрудники избирательных участков не учли потенциально решающие голоса.
- Телеканал Fox со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп готов признать, что проиграл на выборах, только при условии провала юридических процессов.
- В то же время Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
- После сообщений о победе на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена сторонники действующего президента Дональда Трампа начали акции протеста. Они заявляют о "краже голосов".
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.