УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В штабе Трампа назвали фейком сообщения о призыве признать поражение

9 ноября 2020, 07:04

Советник предвыборной кампании Джейсон Миллер уточнил позицию зятя и супруги Трампа.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото Reuters

Советник предвыборной кампании действующего главы Белого дома Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что сообщения о том, что окружение президента США призвало его признать свое поражение на выборах, не соответствует действительности.

Он также назвал фейком информацию CNN о позиции Мелании Трамп. Об этом Миллер написал в Twitter.

"Эта история не соответствует действительности. Учитывая неопределенные результаты выборов в нескольких штатах и серьезные нарушения при голосовании и отсутствие прозрачности в других, Джаред посоветовал Дональду Трампу использовать все доступные средства правовой защиты для обеспечения точности голосования", - говорится в сообщении Миллера.

Первая леди США также опубликовала в Twitter запись, в которой призвала обеспечить на выборах честный подсчет голосов.

"Американцы заслуживают честных выборов. Каждый законный, а не незаконный, голос должен быть засчитан. Мы должны защитить нашу демократию с помощью полной прозрачности", - написала она.

Читайте также"Считает минуты до развода": экс-сотрудники Белого дома рассказали о грядущем крахе семьи Трампа

Выборы в США - последние новости:

  • Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что зять, советник Джаред Кушнер, а также жена Мелания склоняют Трампа к решению признать поражение на выборах.
  • Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились, и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде в понедельник. Он добавил, что в настоящее время Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.
  • Республиканская партия штата Аризона и Республиканский национальный комитет подали иск в суд округа Мерикоп из-за голосования в штате Аризона. Они считают, что во время подсчета голосов в округе сотрудники избирательных участков не учли потенциально решающие голоса.
  • Телеканал Fox со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп готов признать, что проиграл на выборах, только при условии провала юридических процессов.
  • В то же время Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
  • После сообщений о победе на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена сторонники действующего президента Дональда Трампа начали акции протеста. Они заявляют о "краже голосов".

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

новости США Дональд Трамп Джо Байден Мелания Трамп выборы в США президентские выборы в США
Сейчас вы просматриваете новость «В штабе Трампа назвали фейком сообщения о призыве признать поражение». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:59
В Совфеде предложили Украине отдать России южные регионы
07:33
Коронавирус может состарить мозг на 10 лет - ученые
07:04
В штабе Трампа назвали фейком сообщения о призыве признать поражение
06:51
Будет ли в США гражданская война из-за результатов выборов мнение
06:33
В моду на зиму вернулись бесстрашные высокие ботинки в стиле 70-х: фото Фото Видео
Реклама
06:02
Как и когда закончится война в Нагорном Карабахе: прогноз астролога
05:32
Новолуние в ноябре 2020: когда наступит в Украине, и что можно делать
05:29
Как определить тяжелую форму COVID-19: ученые указали на важный нюанс Видео
04:57
В Ереване заговорили о признании независимости Карабаха: главное условие Видео
04:26
"Придурошная, бл*дь": в Киеве женщины подрались в трамвае из-за отсутствия маски Видео
04:04
Туман и ночные "минусы": синоптик дала прогноз погоды на неделю Видео
03:40
Зарезал гастарбайтер: подробности убийства семьи доцента в России
03:01
Коронавирус у детей: ученые опровергли популярный миф
02:35
Умер известный украинский кинопродюсер
02:15
Гороскоп на 10 ноября для всех: визит удачи и новый маршрут судьбы Видео
01:34
Инсульт: 4 главных фактора риска Видео
00:52
Что делать, если на вас чихнул зараженный COVID-19 - срочные меры Видео
00:21
Лесенка – несравненная многослойная стрижка на длинные волосы 2020: фото Фото
08 ноября, воскресенье
23:59
Кернеса зарегистрировали мэром Харькова без личного присутствия
23:58
Танці з зірками 2020 11 выпуск: кто покинул шоу 08-11-2020 Видео
Реклама
23:41
Украинка 2,5 километра блуждала по ледяному подземелью
23:12
Дзюба отреагировал на резонанс из-за секс-скандала
22:54
Нарколог припугнул влиянием алкоголя на организм при COVID-19
22:41
Мелания Трамп впервые отреагировала на результаты выборов
22:35
Гороскоп на 9 ноября для всех: новый старт, денежный минус и атака словом Видео
22:31
Танці з зірками 2020 - что было в 11 выпуске 8 ноября Видео
22:26
Определена дата повторных выборов мэра Борисполя после трагедии
21:53
Из столицы Нагорного Карабаха бегут местные жители Видео
21:52
Резников сделал смелое заявление о сроках войны на Донбассе Видео
21:30
Эксперт объяснил, зачем жулики звонят и сбрасывают
21:28
Врач назвала главные ошибки "паникеров" во время лечения коронавируса
21:18
Эксперт указала на "пургу" насчет лимона Видео
21:05
Коронавирус в Украине 8 ноября – за сутки обнаружили еще более 9 тысяч случаев Видео
21:03
Джилл Байден впервые вышла в свет в качестве первой леди
20:47
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
20:32
В Минске более 600 задержанных, а силовики вновь стягивают технику Видео
20:31
Гороскоп на неделю: назван счастливчик по знаку Зодиака
20:24
В Кривом Роге объявили подозрение виновнику кровавой резни на улице Видео
20:06
Коронавирус в Украине: названы области-лидеры
19:50
Секс-скандал с Дзюбой: известная теледива ответила на интимный вопрос Видео
Реклама
19:43
Стало известно о месте прощания с Жванецким Видео
19:31
Выяснилось, можно ли получить антитела к COVID-19 без инфицирования
19:06
Ученые ошарашили прогнозом по ситуации с коронавирусом в Украине
19:05
На Камчатке жестоко застрелили медведицу с медвежонком: шокирующее видео Видео
18:53
Динамо – Шахтер 0:3: команду Луческу разгромили в Киеве, видео голов Видео
18:31
Укрзализныця возобновляет продажу билетов в "красные" города
18:09
Борщ официально признали национальным блюдом Украины
17:54
Новый план по урегулированию на Донбассе: Кравчук расставил точки над "і" Видео
17:29
В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий
17:25
Алиев раскрыл новые планы по Карабаху после падения "города-крепости" Шуши Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять