В штабе Трампа назвали фейком сообщения о призыве признать поражение

Дональд Трамп / Фото Reuters

Советник предвыборной кампании действующего главы Белого дома Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что сообщения о том, что окружение президента США призвало его признать свое поражение на выборах, не соответствует действительности.

Он также назвал фейком информацию CNN о позиции Мелании Трамп. Об этом Миллер написал в Twitter.

"Эта история не соответствует действительности. Учитывая неопределенные результаты выборов в нескольких штатах и серьезные нарушения при голосовании и отсутствие прозрачности в других, Джаред посоветовал Дональду Трампу использовать все доступные средства правовой защиты для обеспечения точности голосования", - говорится в сообщении Миллера.

Первая леди США также опубликовала в Twitter запись, в которой призвала обеспечить на выборах честный подсчет голосов.

"Американцы заслуживают честных выборов. Каждый законный, а не незаконный, голос должен быть засчитан. Мы должны защитить нашу демократию с помощью полной прозрачности", - написала она.

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Выборы в США - последние новости:

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что зять, советник Джаред Кушнер, а также жена Мелания склоняют Трампа к решению признать поражение на выборах.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились, и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде в понедельник. Он добавил, что в настоящее время Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.

Республиканская партия штата Аризона и Республиканский национальный комитет подали иск в суд округа Мерикоп из-за голосования в штате Аризона. Они считают, что во время подсчета голосов в округе сотрудники избирательных участков не учли потенциально решающие голоса.

Телеканал Fox со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп готов признать, что проиграл на выборах, только при условии провала юридических процессов.

В то же время Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.

После сообщений о победе на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена сторонники действующего президента Дональда Трампа начали акции протеста. Они заявляют о "краже голосов".