В Словакии обнаружили новую мутацию COVID-19

Новый штамм чаще встречается у людей до 60 лет и более интенсивно распространяется среди детей.
Сегодня стало известно о том, что в Словакии обнаружили случаи заражения новым штаммом коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании. Его выделили в образцах, взятых у людей в районе Михайловцев, что на востоке Словакии.
"Новый штамм коронавируса, который распространяется с юга Англии, также подтвержден в Словакии", - сказал глава Министерства здравоохранения Словакии Марек Крайчий, пишет Expats.cz.
По словам министра, новый штамм чаще встречается у людей до 60 лет и более интенсивно распространяется среди детей. Кроме того, он на 70% заразнее чем другие виды коронавируса.
Мутация коронавируса в Великобритании – о чем ранее сообщал Главред:
- Премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что пока нет никаких данных о том, что новая мутация коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания или отличается высокой смертностью. По его словам, новый штамм вируса может быть на 70% более заразен.
- Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса в Великобритании. По словам директора департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан, вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи.
- Кроме того, поскольку коронавирус имеет животное происхождение, в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.
Автор: Екатерина Трохимчук