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В Словакии обнаружили новую мутацию COVID-19

5 января 2021, 19:54
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Новый штамм чаще встречается у людей до 60 лет и более интенсивно распространяется среди детей.

коронавирус
В Словакии обнаружили британский штамм коронавируса / Reuters

Сегодня стало известно о том, что в Словакии обнаружили случаи заражения новым штаммом коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании. Его выделили в образцах, взятых у людей в районе Михайловцев, что на востоке Словакии.

"Новый штамм коронавируса, который распространяется с юга Англии, также подтвержден в Словакии", - сказал глава Министерства здравоохранения Словакии Марек Крайчий, пишет Expats.cz.

По словам министра, новый штамм чаще встречается у людей до 60 лет и более интенсивно распространяется среди детей. Кроме того, он на 70% заразнее чем другие виды коронавируса.

Мутация коронавируса в Великобритании – о чем ранее сообщал Главред:

  • Премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что пока нет никаких данных о том, что новая мутация коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания или отличается высокой смертностью. По его словам, новый штамм вируса может быть на 70% более заразен.
  • Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса в Великобритании. По словам директора департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан, вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи.
  • Кроме того, поскольку коронавирус имеет животное происхождение, в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.

новости Словакии коронавирус
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