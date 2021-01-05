В Словакии обнаружили новую мутацию COVID-19

В Словакии обнаружили британский штамм коронавируса / Reuters

Сегодня стало известно о том, что в Словакии обнаружили случаи заражения новым штаммом коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании. Его выделили в образцах, взятых у людей в районе Михайловцев, что на востоке Словакии.

"Новый штамм коронавируса, который распространяется с юга Англии, также подтвержден в Словакии", - сказал глава Министерства здравоохранения Словакии Марек Крайчий, пишет Expats.cz.

По словам министра, новый штамм чаще встречается у людей до 60 лет и более интенсивно распространяется среди детей. Кроме того, он на 70% заразнее чем другие виды коронавируса.

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