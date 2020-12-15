В спецслужбе ФРГ подтвердили точность расследования об отравлении Навального

В спецслужбе ФРН подтвердили точность расследования об отравлении Навального / Reuters

Дело об отравлении Алексея Навального обрастает новыми деталями. Высокопоставленный чиновник из служб безопасности Германии подтвердил изданию The New York Times точность деталей расследования об отравлении российского оппозиционера. По словам источника, немецкие власти уже несколько месяцев знали личности причастных к отравлению.

"Расследование охватывает все [факты], которые мы знали", – заявил собеседник издания The New York Times на условиях анонимности.

Он также рассказал, что вскоре после эвакуации Навального в Берлин сотрудники ЦРУ и Секретной разведывательной службы Великобритании сообщили представителям Германии детали отравления, включая личности вовлеченных в него офицеров ФСБ, что напрямую говорило о причастности российских властей.

"Правительство Германии уже несколько месяцев точно знает, кто был причастен к отравлению", - сообщил источник изданию.

Напомним, накануне издания Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и телеканал CNN выпустили совместное расследование, в котором утверждали, что к отравлению Алексея Навального могут быть причастны сотрудники ФСБ.

Прежде чем отравить Навального, предполагаемые сотрудники ФСБ негласно наблюдали за ним, следуя в те же города, что и он. По словам следственной группы Bellingcat, агентов из подразделения, специализирующегося на ядовитых химических веществах, отслеживали по их телефонам, что является самым убедительным доказательством причастности Москвы к атаке с нервно-паралитическим веществом.

Начиная с 2017 года, когда Навальный объявил о своей президентской кампании, они совершили 30 перелетов, совпадающих с маршрутами оппозиционера. Свои выводы расследователи основывают на данных о перелетах и мобильной связи, источник которых не разглашается.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

В британском издании вышла статья под громким заголовком "Кремль предпринял вторую попытку отравить Алексея Навального в результате неудачного убийства". Авторы материала со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах сообщили о том, что, когда Навальный находился в состоянии комы в больнице Омска, его пытались отравить повторно.

14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".

14 октября отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.

6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.

Отравление Навального – о чем важно знать:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.