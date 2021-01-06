В США горячо: жесткое заявление Трампа и срыв утверждения итогов выборов

Трамп полагает, что в ходе избирательной гонки "была кража".
Действующий президент США, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он никогда не признает свое поражение на президентских выборах.
Трамп во время митинга его сторонников в Вашингтоне под названием Марш за спасение Америки сказал, нельзя говорить о поражении, поскольку "была кража", пишет Reuters.
Глава Штатов заявил, что этой краже будет положен конец.
"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения... Мы положим конец этой краже", – сказал он.
Позже Конгресс во время заседания не смог утвердить итоги выборов из-за возражения республиканцев.
Сторонники Трампа прорвали оцепление возле здания Конгресса, полиция использовала слезоточивый газ, сообщает Fox News.
Потом часть митингующих попала в здание Конгресса.
В среду, 6 января, члены верхней и нижней палаты Конгресса США – Сената и Палаты представителей – собрались для того, чтобы сертифицировать победу на выборах бывшего вице-президента, демократа Джозефа Байдена.
Сертификация выборов Конгрессом – последний этап утверждения избранного американского лидера. Члены конгресса должны были сертифицировать результаты голосования коллегии выборщиков, которая прошла 14 декабря.
Главой заседания обеих палат Конгресса является вице-президент Майк Пенс. Его главная задача – вскрыть сертификаты от каждого штата с результатами голосования и передавать конгрессменам, которые их озвучат.
Участники заседания могут выразить возражения относительно результатов голосования в каком-либо штате. После этого в каждой из палат начинаются дебаты и голосование. Для одобрения возражения необходимо простое большинство.