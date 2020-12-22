В США готовят "инаугурацию" Трампа: названа дата

Группа поддержки Трампа не согласна с его поражением на выборах президента США / Фото Reuters

Сторонники американского президента Дональда Трампа, которые не согласны с поражением лидера республиканцев на выборах в США, намерены организовать так называемую "виртуальную" инаугурацию политика. Мероприятие носит неофициальный характер, однако его планируют провести в тот же день, когда состоится и инаугурация Джо Байдена – 20 января 2021 года.

Об этом говорится на странице мероприятия в социальной сети Facebook "Вторая церемония инаугурации президента Дональда Трампа". В ней указано, что акция, которую хотят провести 20 января, является неформальной и символической. Это жест поддержки политики Трампа его сторонниками.

"Мы – группа лиц, насчитывающая 325 тысяч человек, проводим мероприятие в поддержку президента Дональда Трампы. Мы не связаны с какой-либо официальной организацией", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что акцию, которую планируют провести одновременно с инаугурацией Байдена, поддержали более 62 тысяч человек.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020 3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​ Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата. ​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря. Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени. По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса. После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров. Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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