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В США готовят "инаугурацию" Трампа: названа дата

22 декабря 2020, 07:48
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Инициативу поддержали более 62 тысяч американцев.

Дональд Трамп
Группа поддержки Трампа не согласна с его поражением на выборах президента США / Фото Reuters

Сторонники американского президента Дональда Трампа, которые не согласны с поражением лидера республиканцев на выборах в США, намерены организовать так называемую "виртуальную" инаугурацию политика. Мероприятие носит неофициальный характер, однако его планируют провести в тот же день, когда состоится и инаугурация Джо Байдена – 20 января 2021 года.

Об этом говорится на странице мероприятия в социальной сети Facebook "Вторая церемония инаугурации президента Дональда Трампа". В ней указано, что акция, которую хотят провести 20 января, является неформальной и символической. Это жест поддержки политики Трампа его сторонниками.

"Мы – группа лиц, насчитывающая 325 тысяч человек, проводим мероприятие в поддержку президента Дональда Трампы. Мы не связаны с какой-либо официальной организацией", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что акцию, которую планируют провести одновременно с инаугурацией Байдена, поддержали более 62 тысяч человек.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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Выборы президента США

  • Коллегия выборщиков 15 декабря официально признала кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена победителем выборов. Он набрал 306 голосов выборщиков, его оппоненту Дональду Трампу досталось только 232 голоса.
  • Церемония инаугурации нового главы государства, после которой Байден официально станет президентом Америки, должна состояться 20 января 2021 года.
  • 17 декабря журналисты CNN со ссылкой на своих собеседников сообщили, что Трамп может не покинуть Белый дом даже в день инаугурации Байдена.
  • Как пишет американская пресса, в команде Трампа рассматривают возможность введения военного положения в США.

новости США Дональд Трамп Выборы президента США-2020
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