В США неизвестные пригрозили направить самолет в здание Конгресса

Угроза поступила в первую годовщину смерти иранского генерала Касема Сулеймани.
Авиадиспетчеры Нью-Йорка получили анонимную угрозу о том, что в сегодня в здание Капитолия в Вашингтоне врежется самолет.
Неизвестные заявили, что это будет местью за убийство иранского военного деятеля, генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает CBS News.
"Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорк в понедельник услышали предупреждение: "В среду мы разобьем самолет о Капитолий. Сулеймани будет отомщен", - говорится в сообщении.
Кто прислал угрозу – пока что неизвестно. На данный момент анонимную угрозу расследуют как нарушение правил авиационных частот. Об инциденте проинформировали Пентагон и другие силовые ведомства.
К слову, сегодня в Конгрессе будет проходить процедура сертификации голосов выборщиков на выборах президента США - должна быть утверждена победа "демократа" Джозефа Байдена. Сама же угроза поступила в первую годовщину смерти иранского генерала Касема Сулеймани.
Убийство Касема Сулеймани - о чем ранее писал Главред:
- Касем Сулеймани — иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением Аль-Кудс в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана, передает Википедия.
- Аль-Кудс под руководством Сулеймани оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск.
- Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок.
- 3 января 2020 года Касем Сулеймани был ликвидирован - американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада.
- Позже глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США готовы совершить нападение по 52 целям в Иране в случае, если атакам повергнутся американцы. Кроме того, он пригрозил обрушить на Иран "супероружие" за два триллиона долларов.
- 7 января секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что в стране разработали несколько сценариев мести США из-за убийства Сулеймани. По его словам, всего таких вариантов 13.