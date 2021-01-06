В США неизвестные пригрозили направить самолет в здание Конгресса

Сегодня в Конгрессе должны утвердить победу "демократа" Джозефа Байдена на выборах в США / Фото Reuters

Авиадиспетчеры Нью-Йорка получили анонимную угрозу о том, что в сегодня в здание Капитолия в Вашингтоне врежется самолет.

Неизвестные заявили, что это будет местью за убийство иранского военного деятеля, генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает CBS News.

"Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорк в понедельник услышали предупреждение: "В среду мы разобьем самолет о Капитолий. Сулеймани будет отомщен", - говорится в сообщении.

Кто прислал угрозу – пока что неизвестно. На данный момент анонимную угрозу расследуют как нарушение правил авиационных частот. Об инциденте проинформировали Пентагон и другие силовые ведомства.

К слову, сегодня в Конгрессе будет проходить процедура сертификации голосов выборщиков на выборах президента США - должна быть утверждена победа "демократа" Джозефа Байдена. Сама же угроза поступила в первую годовщину смерти иранского генерала Касема Сулеймани.

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