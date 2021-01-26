В США обратились с жестким требованием к Google из-за популярного мессенджера

Telegram могут удалить из Google Play/ Reuters

Бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг и возглавляемая им некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подали иск к материнской компании Google - Alphabet. Они требуют удалить мессенджер Telegram из магазина Google Play.

По словам Гинзберга, мессенджер способствует насилию, экстремизму и антисемитизму. Об этом сообщает Bloomberg.

Экс-посол утверждает, что мессенджер использовался для угроз, поощрения и координации расистского насилия особенно после убийства Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена на посту президента.

Гинзберг отметил, что после попытки штурма Капитолия и массовых беспорядков в Вашингтоне 6 января Google удалил социальную сеть Parler из своего магазина приложений.

"Google не предпринял никаких действий против Telegram, сопоставимых с действиями, которые он предпринял против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента", - говорится в иске Гинзберга.

17 января он подал аналогичную жалобу против Apple Inc., которая также удалила Parler из своего магазина приложений после беспорядков.

Напомним: