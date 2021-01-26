В США обратились с жестким требованием к Google из-за популярного мессенджера

Бывший посол США Марк Гинзберг заявил, что Telegram способствует насилию, экстремизму и антисемитизму.
Бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг и возглавляемая им некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подали иск к материнской компании Google - Alphabet. Они требуют удалить мессенджер Telegram из магазина Google Play.
По словам Гинзберга, мессенджер способствует насилию, экстремизму и антисемитизму. Об этом сообщает Bloomberg.
Экс-посол утверждает, что мессенджер использовался для угроз, поощрения и координации расистского насилия особенно после убийства Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена на посту президента.
Гинзберг отметил, что после попытки штурма Капитолия и массовых беспорядков в Вашингтоне 6 января Google удалил социальную сеть Parler из своего магазина приложений.
"Google не предпринял никаких действий против Telegram, сопоставимых с действиями, которые он предпринял против Parler, чтобы заставить Telegram улучшить свою политику модерации контента", - говорится в иске Гинзберга.
17 января он подал аналогичную жалобу против Apple Inc., которая также удалила Parler из своего магазина приложений после беспорядков.
Напомним:
- После массовых беспорядков в США и штурма Капитолия 6 января многие социальные сети, включая Twitter, Instagram и Facebook, заблокировали аккаунты 45-го президента США Дональда Трампа, поскольку считали, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.
- Видеохостинг YouTube решил лишить некоторых возможностей официальную учетную запись Дональда Трампа.
- Американские корпорации Apple и Google заблокировали в своих магазинах приложение соцсети Parler, которую называют площадкой сторонников Трампа.
- Позже стало известно, что социальная сеть Parler прекратила работать после того, как компания Amazon отрезала ее от своих серверов.
- После того, как сторонников Трампа начали массово банить в социальных сетях Twitter и Facebook, а также из-за закрытия альтернативной социальной сети Parler, американцы начали переходить в мессенджер Telegram.