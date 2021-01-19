В США объяснили санкции против Северного потока-2

США продолжат работать с союзниками для создания в Европе надежной и диверсифицированной сети энергоснабжения.
Посольство США в Украине объяснило введение новых санкций против российского газопровода Северный поток-2.
Как говорится в заявлении, в Вашингтоне считают, что Россия будет использовать газопровод для давления на Западную Европу.
Как пояснили в дипломатическом представительстве, завершение газопровода Северный поток-2 позволит России поставлять газ в Европу в обход Украины.
По мнению США, это лишит Украину "жизненно важных доходов" и сделает ее более уязвимой для дальнейшей агрессии со стороны России.
"При этом Россия использовала бы природные ресурсы как инструмент политического давления и пагубного влияния на Западную Европу. Сегодняшнее объявление санкций демонстрирует, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать этому инструменту российского принуждения", - заявили в посольстве.
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Кроме того, отмечается, что США продолжат работать с союзниками для создания в Европе надежной и диверсифицированной сети энергоснабжения, которая бы не подрывала коллективной безопасности.
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- Американский Конгресс сумел преодолеть вето Дональда Трампа на оборонный бюджет, вследствие чего новые санкции против газопровода Северный поток-2 вступили в силу уже с 1 января 2021 года.
- Компания Nord Stream AG 15 января объявила о паузе в строительстве газопровода СП-2 в Дании из-за технических проблем. В экспертной среде России заявили, что проблема возникла из-за отсутствия лицензии у трубоукладчика Академик Черский, который не прошел сертификацию норвежской компании DNV GL, вышедшей из проекта из-за высоких шансов попасть под американские санкции.
- В США предупредили Германию о намерении ввести новые ограничения, связанные со строительством Северного потока-2. На этот раз против трубоукладчика Фортуна и компании, которая владеет судном.