В США объяснили санкции против Северного потока-2

США ввели новые санкции / Reuters

Посольство США в Украине объяснило введение новых санкций против российского газопровода Северный поток-2.

Как говорится в заявлении, в Вашингтоне считают, что Россия будет использовать газопровод для давления на Западную Европу.

Как пояснили в дипломатическом представительстве, завершение газопровода Северный поток-2 позволит России поставлять газ в Европу в обход Украины.

По мнению США, это лишит Украину "жизненно важных доходов" и сделает ее более уязвимой для дальнейшей агрессии со стороны России.

"При этом Россия использовала бы природные ресурсы как инструмент политического давления и пагубного влияния на Западную Европу. Сегодняшнее объявление санкций демонстрирует, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать этому инструменту российского принуждения", - заявили в посольстве.

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Кроме того, отмечается, что США продолжат работать с союзниками для создания в Европе надежной и диверсифицированной сети энергоснабжения, которая бы не подрывала коллективной безопасности.

Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред: