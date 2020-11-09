В США переходный совет призвал Трампа передать власть Байдену

Трамп должен готовиться к передаче власти Байдену / Фото Reuters

Консультативный переходный совет, состоящий из представителей трех последних администраций Белого дома, призвал действующего президента Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену. Официально процесс начнется после того, как о победе Байдена объявит Администрация служб общего назначения (GSA).

"Это была тяжелая кампания, но история полна примеров президентов, которые после таких кампаний великодушно оказывали помощь своим преемникам", - говорится в заявлении переходного совета, сообщает Associated Press.

Соответствующее заявление было подписано главой администрации Белого дома республиканца Джорджа Буша-младшего Джошем Болтеном, министром здравоохранения и социальных служб той же администрации Майклом Левиттом, главой администрации Белого дома времен демократа Билла Клинтона Маком Макларти и министром торговли при президенте-демократе Бараке Обаме Пенни Прицкером.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде в понедельник. Он добавил, что в настоящее время Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.

Сообщения о фальсификациях на президентских выборах в США ослабят авторитет Джо Байдена как президента, заявил бывший американский сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах.