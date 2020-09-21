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В США поймали женщину, которая хотела отравить Трампа - СМИ

21 сентября 2020, 09:39

Злоумышленницу задержали при попытке въехать в США из Канады на пограничном переходе в штате Нью-Йорк.

Трамп
Задержана женщина, которая пыталась отравить Трампа / Reuters

В США задержали женщину, которая, скорее всего, отправила американскому президенту Дональду Трампу конверт с ядовитым веществом.

Об этом сообщил телеканал CNN в понедельник, 21 сентября, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По информации журналистов, злоумышленницу задержали при попытке въехать в США из Канады на пограничном переходе в штате Нью-Йорк.

Более того, источники CNN рассказали, что женщина была вооружена.

В то же время Федеральное бюро расследований США в ответ на запрос Reuters сообщило, что задержано лицо, "предположительно ответственное за отправку подозрительного письма".

Источники агентства подтверждают, что речь идет именно о конверте с рицином, который правоохранительные органы США перехватили на этой неделе.

Собеседник журналистов рассказал, что задержанная имеет гражданство Канады. New York Times писала, что пакет с ядом Трампу отправили из Канады.

Справка

Рицин - это яд, естественным образом содержащийся в бобах клещевины. Если съесть или проглотить бобы клещевины, выделяемый ими рицин может нанести вред здоровью. Рицин может быть изготовлен из отходов, остающихся от переработки бобов клещевины.

Как сообщает Википедия, рицин чрезвычайно ядовит, особенно в виде аэрозоля: для человека средняя смертельная доза (ЛД50) составляет 0,3 мг/кг перорально).

Рицин представляет собой белый порошок без запаха, хорошо растворимый в воде. Молекулярная масса — около 67 кДа. Рицин не проникает через кожу. Пути отравления — обычно введение в кровь, чуть хуже проникновение через лёгкие (этот способ для рицина не всегда действенен).

Отравление Трампа – о чем говорилось ранее:

  • Лидеру США Дональду Трампу прислали пакет с ядом - рицином. Однако, опасная посылка не дошла до адресата, ее вовремя перехватили правоохранители. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Дональд Трамп рицин покушение новости США
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