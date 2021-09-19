В США прогнозируют окончание пандемии коронавируса уже через несколько месяцев

Появился прогноз окончания всемирной пандемии / Reuters

Терзающая весь мир пандемия коронавируса может закончиться уже весной 2022 года, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Эксперт пояснил, что точные сроки окончания пандемии прогнозировать сложно и напомнил, что коронавирус неоднократно уже обманывал специалистов, пишет The Telegraph.

"Я думаю, мы все должны быть очень честными, открытыми и скромными. Мы не знаем. Этот вирус много раз обманывал нас различными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране, включая США и Великобританию. Я надеюсь, это произойдет весной следующего года", - подчеркнул он.

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США считает, что коронавирус - очень тревожный опыт, который все пережили, и добавил, что как только все ожидали завершение пандемии, появились новые штаммы коронавируса.

"В Соединенных Штатах, когда мы приближались к лету, мы ежедневно сокращали количество случаев, а затем появился большой сюрприз в виде Дельта штамма, и это просто выбило нас из колеи. И теперь мы вернулись к 130-140 тысячам случаев в день. Так что я не хочу делать никаких твердых прогнозов относительно того, что будет дальше", - добавил Фаучи.

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Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения обвинила богатые страны за накопление вакцин против коронавируса, а также средств лечения и защитного оборудования, заявив, что такие действия "продлевают пандемию".

С таким заявлением выступила Мария Ван Керхов, руководительница подразделения ВОЗ по новым болезням. По ее словам, накопление вакцин "не просто несправедливо, не просто аморально, но и продлевает пандемию".