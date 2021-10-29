В США рассекретили две версии происхождения коронавируса

Версии происхождения коронавируса назвали в США / Getty

Офис директора Национальной разведки США (ODNI) рассекретил доклад с выводами о происхождении коронавируса. В документе рассматриваются два варианта, сообщает ODNI.

В докладе говорится, что спецслужбы США не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса.

Основными считаются две версии:

естественное происхождение - передача вируса от животного к человеку. инцидент в лаборатории.

В документе также говорится, что коронавирус не был генетически модифицирован.

При этом авторы доклада заявляют, что точно установить происхождение коронавируса можно только при содействии Китая. Однако Пекин не идет на сотрудничество в этом вопросе и препятствует глобальному расследованию.

Напомним, в Украине, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Количество выписанных пациентов, которые попали в больницу из-за COVID-19, приближается к числу госпитализированных.

Также в Украине стартовала вакцинация детей. Подростки от 12 до 17 лет могут получить одну вакцину при условии наличия полной карты вакцинации рутинными прививками.