В США рассекретили две версии происхождения коронавируса

В докладе говорится, что спецслужбы США не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса.
Офис директора Национальной разведки США (ODNI) рассекретил доклад с выводами о происхождении коронавируса. В документе рассматриваются два варианта, сообщает ODNI.
В докладе говорится, что спецслужбы США не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса.
Основными считаются две версии:
- естественное происхождение - передача вируса от животного к человеку.
- инцидент в лаборатории.
В документе также говорится, что коронавирус не был генетически модифицирован.
При этом авторы доклада заявляют, что точно установить происхождение коронавируса можно только при содействии Китая. Однако Пекин не идет на сотрудничество в этом вопросе и препятствует глобальному расследованию.
Напомним, в Украине, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Количество выписанных пациентов, которые попали в больницу из-за COVID-19, приближается к числу госпитализированных.
Также в Украине стартовала вакцинация детей. Подростки от 12 до 17 лет могут получить одну вакцину при условии наличия полной карты вакцинации рутинными прививками.