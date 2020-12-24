В США сделали заявление о причастности России к отравлению Навального

Власти России должны будут ответить на ряд вопросов, связанных с отравлением политика Алексея Навального, утверждают в Госдепе США.
В Государственном департаменте США назвали Федеральную службу безопасности России причастной к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального. В Вашингтоне уверены, что Навальный был отравлен веществом из группы Новичок.
Как заявили в Госдепе в ответ на запрос американского издания The Hill, Вашингтон согласен с выводами комиссии ОЗХО, согласно результатам которой Навальный был отравлен химическим веществом.
"США считают, что сотрудники российской Федеральной службы безопасности использовали нервно-паралитический агент "Новичок", чтобы отравить господина Навального. У отравления господина Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме участия в нем и ответственности за него российского правительства", - сказал представитель Госдепа.Читайте такжеУ Путина прояснили вопрос слежки спецслужб за Навальным
Также в ведомстве подчеркнули, что заверения президента РФ Владимира Путина в непричастности российских спецслужб к отравлению Навального направлены на отвлечение внимания от проблемы и вопросов, на которые должны будут ответить власти России.
Отравление Навального
- Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 6 октября сделала заявление, в котором речь шла о том, что в образцах физиологических жидкостей Алексея Навального были обнаружены токсичные химикаты.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что за Навальным стоят американские спецслужбы, а россияне к его отравлению не причастны.
- Навальный 21 декабря опубликовал видео, которое он назвал разговором с военным химиком из Института криминалистики ФСБ Константином Кудрявцевым. В телефонном разговоре обсуждается вопрос покушения на политика.
- В ФСБ назвали телефонный разговор подделкой и провокацией, организованной при участии спецслужб иностранных государств.