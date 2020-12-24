В США сделали заявление о причастности России к отравлению Навального

В Госдепе заявили, что за отравлением Навального стоит ФСБ / Reuters

В Государственном департаменте США назвали Федеральную службу безопасности России причастной к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального. В Вашингтоне уверены, что Навальный был отравлен веществом из группы Новичок.

Как заявили в Госдепе в ответ на запрос американского издания The Hill, Вашингтон согласен с выводами комиссии ОЗХО, согласно результатам которой Навальный был отравлен химическим веществом.

"США считают, что сотрудники российской Федеральной службы безопасности использовали нервно-паралитический агент "Новичок", чтобы отравить господина Навального. У отравления господина Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме участия в нем и ответственности за него российского правительства", - сказал представитель Госдепа.Читайте такжеУ Путина прояснили вопрос слежки спецслужб за Навальным

Также в ведомстве подчеркнули, что заверения президента РФ Владимира Путина в непричастности российских спецслужб к отравлению Навального направлены на отвлечение внимания от проблемы и вопросов, на которые должны будут ответить власти России.

Отравление Навального