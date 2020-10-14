В США сделали заявление о действиях Турции в Нагорном Карабахе

Вашингтон призывает третьи стороны не вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе.
Анкара занимается обеспечением подкрепления Азербайджану в ходе армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Иностранные государства должны воздерживаться от участия в вооруженной конфронтации в регионе.
Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в ходе своего брифинга в среду, 14 октября, который транслировался на YouTube.
По словам чиновника, Вашингтон просит Анкару прекратить поддержку Азербайджана в войне с Арменией в районе нагорно-карабахского конфликта. Вмешательство других иностранных государств недопустимо.
"Мы видели, что Турция начала обеспечивать подкрепление Азербайджану. Мы обратились ко всем международным игрокам с тем, чтобы они не вмешивались в ситуацию в регионе", - подчеркнул Помпео.Читайте такжеТурция поставила жесткий ультиматум Армении по Нагорному Карабаху
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострилось утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в ракетных ударах по районам непризнанной республики, а в Баку заявили о провокации со стороны Армении. Азербайджан принял решение о начале контрнаступательной операции.
- В США призвали Баку и Ереван прекратить эскалацию конфликта и начать мирные переговоры по урегулированию ситуации.
- Турция поддержала военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что настало время Баку освободить свою оккупированную территорию.
- Турцию неоднократно обвиняли в переброске боевиков из Сирии в зону нагорно-карабахского конфликта, однако Анкара все обвинения отрицает.
- У Эрдогана не исключили, что при определенных условиях в Нагорном Карабахе могут появиться турецкие войска.
- От участия в азербайджано-армянском конфликте Турцию просила воздержаться и Россия. В Москве считают, что действия Анкары могут привести к масштабной дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.