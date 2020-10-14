В США сделали заявление о действиях Турции в Нагорном Карабахе

Турция начала обеспечивать подкрепление Азербайджану - США/ Reuters

Анкара занимается обеспечением подкрепления Азербайджану в ходе армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Иностранные государства должны воздерживаться от участия в вооруженной конфронтации в регионе.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в ходе своего брифинга в среду, 14 октября, который транслировался на YouTube.

По словам чиновника, Вашингтон просит Анкару прекратить поддержку Азербайджана в войне с Арменией в районе нагорно-карабахского конфликта. Вмешательство других иностранных государств недопустимо.

"Мы видели, что Турция начала обеспечивать подкрепление Азербайджану. Мы обратились ко всем международным игрокам с тем, чтобы они не вмешивались в ситуацию в регионе", - подчеркнул Помпео.Читайте такжеТурция поставила жесткий ультиматум Армении по Нагорному Карабаху

Конфликт в Нагорном Карабахе