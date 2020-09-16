В США создали уникальный домашний тест на коронавирус

Компания отмечает, что это первый тест, который можно будет провести полностью в домашних условиях, не отправляя образцы в лабораторию.
В США заявили о создании первого экспресс-тест на коронавирус с применением искусственного интеллекта, который можно проводить в домашних условиях за 15 минут.
Об этом сообщили в американской компании Cellex, пишет РИА Новости.
Отмечается, что разработка является тестом на антигены, для которого пользователь должен ватной палочкой взять мазок из носа, а после поместить эту палочку во флакон с буферным раствором. Вслед за этим капли из флакона помещаются на тест-кассету, которая определит вирусную нагрузку в образце.
Узнать свой результат можно будет, сфотографировав свой экспресс-тест: приложение, разработанное стартапом Gauss, использует искусственный интеллект, чтобы в течение 15 минут считать результат и сообщить пользователю, болен ли он коронавирусом.
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Компания отмечает, что это первый тест, который можно будет провести полностью в домашних условиях, не отправляя образцы в лабораторию. При этом, по данным портала Axios, в компании Cellex заявляют, что чувствительность теста к положительному результату на COVID-19 составляет около 90%, к отрицательному - около 100%.
Тест может поступить в продажу после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдаст разрешение на его экстренное использование. Цена такого теста пока не известна.
Коронавирус в мире - что было ранее:
- Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщал - нынешняя пандемия заболевания, вызванная новым коронавирусом, отнюдь не является последней. Он считает, что мир должен заблаговременно готовиться к новой пандемии.
- До того специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро похвалил Швецию за отказ от жесткого карантина.