В США стартовала вакцинация от коронавируса - кто первым получил прививку

Первою долгожданную вакцину получила медсестра из Нью-Йорка.
С сегодняшнего дня в СГА стартовала вакцинация от опасного коронавируса - первой вакцину от COVID-19 получила медсестра из Нью-Йорка.
Как пишет USA Today, в понедельник утром медсестра реанимации Сандра Линдси получила первую прививку от Pfizer/BioNTech.
"Я готова. Давайте сделаем это", - сказала она, после чего ей сделали укол.
По словам Линдси, она почувствовала облегчение, и заявила, что хотела "внушить обществу уверенность в безопасности вакцины".
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"Я надеюсь, что это начало и конец очень болезненного периода в нашей истории", - добавила она.
В свою очередь президент США Дональд Трамп в Twitter поздравил Соединенные Штаты и мир с первой вакцинацией.
"Введена первая вакцина. Поздравляем США! Поздравляем мир!", - написал он.
Вакцинация от коронавируса – последние новости:
- Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от коронавируса. Стало известно, кто получил первую прививку.
- Двое медработников из Британии пожаловались на аллергические реакции после прививки вакциной.
- В США также стартует массовая вакцинация от коронавируса. Американцы начали получать прививки уже с понедельника, 14 декабря. На старте программы прививки смогут получить около трех миллионов человек.