В США стартовала вакцинация от коронавируса - кто первым получил прививку

В США стартовала вакцинация от коронавируса / Reuters

С сегодняшнего дня в СГА стартовала вакцинация от опасного коронавируса - первой вакцину от COVID-19 получила медсестра из Нью-Йорка.

Как пишет USA Today, в понедельник утром медсестра реанимации Сандра Линдси получила первую прививку от Pfizer/BioNTech.

"Я готова. Давайте сделаем это", - сказала она, после чего ей сделали укол.

По словам Линдси, она почувствовала облегчение, и заявила, что хотела "внушить обществу уверенность в безопасности вакцины".

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"Я надеюсь, что это начало и конец очень болезненного периода в нашей истории", - добавила она.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в Twitter поздравил Соединенные Штаты и мир с первой вакцинацией.

"Введена первая вакцина. Поздравляем США! Поздравляем мир!", - написал он.

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