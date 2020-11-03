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В США стартовали выборы президента: Байден и Трамп одержали первые победы

3 ноября 2020, 09:31

Всеобщие выборы президента США-2020 стартовали в штате Нью-Гэмпшир.

Трамп, Байден
Трамп победил в Миллсфилде, а Байден в Диксвилл-Нотче / Фото Reuters

Действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп и кандидат на пост американского главы государства "демократ" Джо Байден одержали первые победы на избирательных участках в небольших городках штата Нью-Гэмпшир в рамках стартовавших выборов президента США-2020. Байден победил в Диксвилл-Нотче, а Трамп в Миллсфилде.

Как сообщает CNN, в Диксвил-Нотче – небольшом населенном пункте возле границы США и Канады – победил кандидат-"демократ" Джо Байден. Согласно американской традиции, с 1960 года именно здесь, примерно в 00:00 по местному времени, жители имеют право проголосовать на президентских выборах. Это происходит за несколько часов до того, как избирательные участки откроются в других частях Америки.

Право первого голосования оспаривает небольшой город Миллсфилд, расположенный в 20 километрах к югу США.

Примечательно, в Диксилл-Нотче на голосование и подсчет голосов было затрачено всего несколько минут. Пятеро избирателей проголосовали за "демократа" Джо Байдена. Трамп поддержки на участке не получил.

В Миллсфилде победу одержал "республиканец" Дональд Трамп – его поддержали 16 избирателей. За Байдена проголосовали 5 человек.Читайте такжеКто победит на выборах в США: американский политолог дал прогноз

Выборы президента США

Дональд Трамп Джо Байден Выборы президента США-2020
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