В США впервые вице-президентом станет темнокожая женщина

Камала Харрис станет вице-президентом США / Фото: REUTERS

В США впервые в истории пост вице-президента займет женщина афроамериканско-южноазиатского происхождения, сенатор штата Калифорния Камала Харрис.

"Мы сделали это, мы сделали это, Джо. Ты станешь следующим президентом США", - прокомментировала Харрис победу Байдена в Twitter.

Американские журналисты с оптимизмом комментируют будущую работу вице-президента.

"Историческая победа сенатора в Калифорнии также представляет миллионы женщин в демографических показателях - которые часто остаются без внимания, исторически недостаточно представлены и систематически игнорируются - которые сейчас впервые за 200-летнюю историю страны получают эту новую власть", - пишет CNN.

Биография Камалы Харрис

Камала Деви Харрис родилась в 1964 году в Окленде (Калифорния). Ее отец Дональд Харрис, темнокожий выходец с Ямайки, позже стал почетным профессором экономики Стэнфордского университета. Ее мать Шайамала Гопалан, также темнокожая, эмигрировала в США из Мадраса (Индия) и стала всемирно признанным специалистом по раку груди.

Камала Харрис окончила среднюю школу в Вестмаунте (Канада) в 1981 году, а степень бакалавра получила в университете Говарда в столице США Вашингтоне в 1986 году сразу по двум специальностям: политологии и экономике. В 1989 году Харрис получила степень доктора юриспруденции в Калифорнийском университете и с 1990 года начала заниматься юридической практикой.

В 2000 году Харрис получила должность помощника прокурора города Сан-Франциско.

В 2003 году Харрис выиграла выборы и стала первым черным окружным прокурором в США.

В 2016 году Харрис выиграла выборы в Сенат США, и с 2017 года является сенатором.

В 2019 она заявила о желании бороться за пост президента США, но на праймериз Демократической партии проиграла.

В марте 2020 года она поддержала кандидатуру Джо Байдена.