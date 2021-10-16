УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В США заявили, что вакцинация в 11 раз снижает риск смерти от последствий коронавируса

16 октября 2021, 07:52

Вакцинация от COVID-19 снижает вероятность заражения и помогает легче перенести заболевание в случае, если заражение все же произошло.

вакцина, коронавирус
В США заявили, что вакцинация снижает в 11 раз риск смерти от последствий коронавируса / Фото Reuters

Риск летального исхода последствий заболеваний, вызываемого коронавирусом, у вакцинированных людей более чем в 11 раз ниже, чем у тех, кто не делал прививку.

К такому выводу пришли федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Согласно статистике за август 2021 невакцинированные американцы умирали от COVID-19 в 11,3 раза чаще чем те, кто привился вакциной два раза. Риск заражения у непривитых был в среднем в 6,1 раза выше, чем у людей, которые сделали прививку.

"Вакцинация от COVID-19 снижает вероятность заражения и помогает легче перенести заболевание в случае, если заражение все же произошло", - говорится в сообщении.

Но специалисты напоминают, что вакцины не обладают 100-й эффективностью против заражения, из-за этого некоторые привитые от COVID-19 все равно имеют риск заразиться.

Ранее сообщалось, в Украине из всех госпитализированных из-за COVID-19 в течение сентября 97,1% были невакцинированны. Как рассказали в Центре общественного здоровья, речь идет о гражданах, которые не прошли полный курс вакцинации, то есть не получили две дозы препарата.

Реклама

Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от COVID-19, очень маленький, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку. Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность.

Инфекционист Вадим Аристов назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

viber
новости США коронавирус вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «В США заявили, что вакцинация в 11 раз снижает риск смерти от последствий коронавируса». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Мать покойного нардепа Полякова эмоционально обратилась к украинцам у могилы сынаМать покойного нардепа Полякова эмоционально обратилась к украинцам у могилы сына "Обновят исторические рекорды": в Украине прогнозируют запредельные цены на огурцы и помидоры"Обновят исторические рекорды": в Украине прогнозируют запредельные цены на огурцы и помидоры Магнитная буря 12 октября 2021: чего ждать от удара в 5 балловМагнитная буря 12 октября 2021: чего ждать от удара в 5 баллов Самый вкусный десерт за 5 минут: ароматные груши в тестеСамый вкусный десерт за 5 минут: ароматные груши в тесте Платежки за газ: украинцы жалуются на "космические" суммыПлатежки за газ: украинцы жалуются на "космические" суммы

Последние новости

07:52

В США заявили, что вакцинация в 11 раз снижает риск смерти от последствий коронавируса

07:45

Крах империи: возможен ли дефолт США мнение

07:21

Путин нервничает из-за Северного потока-2, его шантаж не работает - Витренко

07:10

Синоптики пообещали украинцам на выходные солнце и заморозки

06:29

Путь к злоупотреблениям и протестам, или Что не так с вакцинацией педагогов мнение

Реклама
06:02

Самые модные женские сапоги зима 2021 2022, в которых захочется шагать хоть на край света Фото

05:28

Ученые рассказали, что нужно есть для снижения холестерина в теле

05:02

Твердый и жидкий шампунь: трихолог объяснила, какое средство лучше Видео

04:41

Раскрыты уникальные свойства тыквенных семечек: польза удивительная

04:18

Ученые поведали, как пить антибиотики без вреда для здоровья

03:50

Живите без ограничений: список продуктов, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры

03:26

Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября: денежная премия, сплетни врагов или судьбоносный день Видео

02:40

В Минцифры ответили, почему еМалятко так часто "ломается" Видео

02:07

День Босса 2021 в Украине – поздравления и прикольные картинки

01:44

Приметы на 16 октября: что нельзя делать в день Дениса и как не попасть в беду Видео

01:15

Удивительные свойства грибов: диетологиня рассказала, почему так важно их употреблять

00:51

Ученые изобрели лекарство от поздних стадий рака: препарат уничтожил множественные опухоли

00:19

Гороскоп на 16 октября 2021 для всех знаков Зодиака: ошибки прошлого или проверка на прочность Видео

15 октября, пятница
23:59

Рfizer и BioNTech хотят вакцинировать детей: компании запросили лицензию Видео

23:57

Гастроэнтеролог пояснила, на какие болезни может указывать изжога

Реклама
23:46

В Украину едет глава Пентагона: опубликован план визита

23:22

Как с иголки: в Украине появилось совершенно "новое село" Видео

23:03

У Зеленского оценили возможность отставки министра обороны

22:39

"Документ совершенно секретный": Данилов раскрыл детали Плана обороны Украины Видео

22:25

Цифра шокирующая: в СНБО спрогнозировали пик волны коронавируса Видео

22:08

Экс-министр экологии отказался от 2 лицензий на добычу недр: СНБО взялся за охрану окружающей среды Видео

21:57

Как жить дольше: три продукта, которые снизят риск преждевременной смерти Видео

21:45

Данилов рассказал о двух важных стратегиях, которые сегодня утвердили

21:06

Российских супермаркетов в Украине не будет - СНБО Видео

21:02

СНБО призвал Кабмин немедленно оценить работу одного из министерств Видео

20:44

Названа причина сложных пробуждений зимой: дело в здоровье Видео

20:37

В СНБО рассказали о госизмене и отчитались о выполнении санкций по контрабандистам Видео

20:12

Украина ввела санкции против 237 человек - Данилов Видео

20:05

СНБО утвердил первый в истории План обороны Украины Видео

19:57

Нас ждёт "веселая" зима мнение

19:40

"Это дело двух звонков": Арестович составил план во возвращению Донбасса Видео

19:20

"Замерзают уши": пациенты жалуются на жуткие условия в больнице Харькова

19:12

Мороз, солнце и штиль: в Сети показали пронзительную красоту заснеженных Карпат

19:10

Невакцинированные учителя могут работать: Ляшко раскрыл главный секрет Видео

19:05

Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки

Реклама
18:37

Осенние каникулы: где и сколько будут отдыхать школьники Видео

18:33

Выкручивали уши и ужасно избивали: запорожские патрульные жутко издевались над задержанным

18:21

"Танцевать он не может": Евгения Власова рассказала о состоянии партнера по "Танцам" после ДТП Видео

18:08

Вещи, которые должны исчезнуть из жизни женщины после 50 лет Видео

17:59

Британский депутат-консерватор скончался после нападения

17:58

Смертельное ДТП в Калуше: мотоциклист сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места аварии Видео

17:41

Каким людям нельзя есть популярный вид мяса - ответ диетолога

17:41

"Они исчезнут": в Египте бьют тревогу из-за уникального чуда природы Видео

17:34

В Днепре 13-летняя девочка поссорилась с родителями из-за оценок и выпрыгнула с 6 этажа

17:22

"Путин - великий человек, а Россия - основной партнер": Кива оправдался за поздравление главы РФ Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять