В США заявили, что вакцинация в 11 раз снижает риск смерти от последствий коронавируса

В США заявили, что вакцинация снижает в 11 раз риск смерти от последствий коронавируса / Фото Reuters

Риск летального исхода последствий заболеваний, вызываемого коронавирусом, у вакцинированных людей более чем в 11 раз ниже, чем у тех, кто не делал прививку.

К такому выводу пришли федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Согласно статистике за август 2021 невакцинированные американцы умирали от COVID-19 в 11,3 раза чаще чем те, кто привился вакциной два раза. Риск заражения у непривитых был в среднем в 6,1 раза выше, чем у людей, которые сделали прививку.

"Вакцинация от COVID-19 снижает вероятность заражения и помогает легче перенести заболевание в случае, если заражение все же произошло", - говорится в сообщении.

Но специалисты напоминают, что вакцины не обладают 100-й эффективностью против заражения, из-за этого некоторые привитые от COVID-19 все равно имеют риск заразиться.

Ранее сообщалось, в Украине из всех госпитализированных из-за COVID-19 в течение сентября 97,1% были невакцинированны. Как рассказали в Центре общественного здоровья, речь идет о гражданах, которые не прошли полный курс вакцинации, то есть не получили две дозы препарата.

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Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от COVID-19, очень маленький, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку. Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность.

Инфекционист Вадим Аристов назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.