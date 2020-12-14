В Турции людям запретили выходить на улицу в новогодние праздники​

Эрдоган ввел в Турции круглосуточный комендантский час.
В Турции на новогодние праздники ввели круглосуточный комендантский час, который будет действовать с 31 декабря по 4 января.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN Turk.
Комендантский час вступит в силу 31 декабря с 21:00 и продлится до 5:00 4 января.
"Благодаря принимаемым нами мерам мы можем наблюдать серьезное снижение числа пациентов и смертей от COVID-19 по сравнению с другими странами", — сказал Эрдоган.
Накануне в Турции приостановили работу кафе и кинотеатров. Работу продуктовых магазинов, торговых центров и парикмахерских ограничили рабочим временем между 10:00 и 20:00, а в ресторанах и кафе разрешен сервис только на вынос.
Коронавирус в мире - о чем ранее сообщал Главред:
- Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 66 млн случаев заражения коронавирусом и 1,5 млн смертей от COVID-19. ВОЗ заявили, что за последние полтора месяца смертность от коронавируса в мире выросла на 60%.
- В ООН заявили, что мировым государствам становится все сложнее контролировать вспышку COVID-19. По мнению генсека ООН появление вакцины не решит проблему глобальной эпидемии в ближайшем будущем, поэтому в течение следующих 12 месяцев мир должен сделать прогрессивные шаги в направлении борьбы с коронавирусом.
- Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса из-за ее несоответствия системе норм GLP (Надлежащая лабораторная практика), заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Автор: Мария Тупик