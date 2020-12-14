В Турции людям запретили выходить на улицу в новогодние праздники​

Турция вводит комендантский час / Reuters

В Турции на новогодние праздники ввели круглосуточный комендантский час, который будет действовать с 31 декабря по 4 января.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN Turk.

Комендантский час вступит в силу 31 декабря с 21:00 и продлится до 5:00 4 января.

"Благодаря принимаемым нами мерам мы можем наблюдать серьезное снижение числа пациентов и смертей от COVID-19 по сравнению с другими странами", — сказал Эрдоган.

Накануне в Турции приостановили работу кафе и кинотеатров. Работу продуктовых магазинов, торговых центров и парикмахерских ограничили рабочим временем между 10:00 и 20:00, а в ресторанах и кафе разрешен сервис только на вынос.

Коронавирус в мире - о чем ранее сообщал Главред: