В Турции назвали условия отправки военных на помощь Азербайджану

Турецкая армия/ Reuters

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп оценил вероятность оказания Анкарой силовой поддержки Азербайджану на фоне военного конфликта за Нагорный Карабах.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Он отметил, что на сегодняшний день необходимости отправки турецких военных в Карабах нет.

В то же время глава турецкого законодательного органа не исключил, что парламент Турции может рассмотреть вопрос об отправке турецких военных на помощь Азербайджану.

Как известно, ранее турецкая сторона заявляла, что не планирует отправлять своих военных и бойцов вооруженной сирийской оппозиции в Карабах.

В свою очередь Армения неоднократно сообщала, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Карабахе.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах