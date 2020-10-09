УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

В Турции назвали условия отправки военных на помощь Азербайджану

9 октября 2020, 10:56

Парламент Турции может рассмотреть вопрос об отправке турецких военных в Азрбайджан.

Турецкая армия/ Reuters

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп оценил вероятность оказания Анкарой силовой поддержки Азербайджану на фоне военного конфликта за Нагорный Карабах.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Он отметил, что на сегодняшний день необходимости отправки турецких военных в Карабах нет.

В то же время глава турецкого законодательного органа не исключил, что парламент Турции может рассмотреть вопрос об отправке турецких военных на помощь Азербайджану.

Как известно, ранее турецкая сторона заявляла, что не планирует отправлять своих военных и бойцов вооруженной сирийской оппозиции в Карабах.

В свою очередь Армения неоднократно сообщала, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Карабахе.

Читайте также"Оружие идет потоком": в Баку сделали резкий выпад в адрес РФ из-за Карабаха

  • 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
  • Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах

  • В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
  • Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.
Нагорный Карабах Новости Турции новости Армении Война в Карабахе новости Азербайджана Конфликт в Нагорном Карабахе
Сейчас вы просматриваете новость «В Турции назвали условия отправки военных на помощь Азербайджану». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:28
Чрезвычайное положение вместо карантина: в Кабмине оценили неожиданный сценарий
11:26
Павло Зибров презентовал свой новый хит "Купайтесь в Щасті" Видео
11:24
Коронавирус в России рванул вперед: установлен новый антирекорд
11:05
Фротмен Бумбокс Андрей Хлывнюк заболел коронавирусом
11:04
Голосование за лучшую мразь - норма для украинцев мнение
10:56
В Турции назвали условия отправки военных на помощь Азербайджану Видео
10:46
У Тернополя есть шанс покинуть "красную" зону карантина
10:31
В Украине взлетят цены на газ: эксперты назвали новые тарифы Видео
10:29
Дерматолог рассказала, как избавиться от мешков под глазами дома Видео
10:28
Новый антирекорд: коронавирус в Украине 9 октября заразил почти 6 тысяч людей Видео
10:26
Протесты в Кыргызстане: правительство отправлено в отставку Видео
10:07
Врач объяснил, почему карантин в Украине вводить нельзя
09:52
Коронавирус в Украине установит новые антирекорды: врач дал мрачный прогноз Видео
09:37
В Киеве коронавирус побил рекорд
09:32
Синоптик предупредил о резком похолодании: в Украину идут снег и морозы Видео
09:16
Война за Нагорный Карабах: в Армении сильнее закрутили гайки Видео
09:12
Глисты: медики рассказали о симптомах, лечении и осложнениях Видео
09:08
Экономический ослик Украины мнение
08:42
Гороскоп для всех на 9 октября: "царь горы" и двойные неприятности Видео
08:40
Украинских пользователей ВКонтакте не будут ставить на учет – СМИ
08:29
Путин выдвинул требование по Карабаху и назначил встречу Видео
08:15
Появится ли в Украине военная база Великобритании
08:06
Врачи указали на продукты, вызывающие воспаление: топ-6 Видео
07:59
В Украине предложили ввести "карантин выходного дня" Видео
07:29
ВОЗ зафиксировала новый суточный антирекорд заражений Covid-19 в мире Видео
07:16
Как понять, насколько вы здоровы: названы 8 способов Видео
07:01
Президент Кыргызстана заявил о готовности уйти в отставку и назвал условие Видео
06:55
Как британская военная база поможет Украине отвадить от себя Россию мнение
06:33
Когда скрутит сосуды: магнитная буря на этой неделе потреплет нервы Видео
06:01
Астролог назвал отпетого эгоиста среди знаков Зодиака Видео
05:27
Экс-депутат Госдумы оценил шансы новой русско-турецкой войны Видео
04:54
Ученые назвали главный признак мужчины, склонного к изменам
04:11
"Футбол теряет эрекцию": Ирина Морозюк похвасталась своими "мячиками"
03:42
Ученый объяснил, почему взбесился Covid-19 в Украине и мире Видео
03:06
В Харькове неизвестный на авто размазал по асфальту пенсионерку - фото 18+
02:30
Гороскоп для всех на 10 октября: встреча со спутником жизни и "проблемная" зависть Видео
01:35
"К черту стеснение!": Полина Фаворская без белья засветила грудь
00:55
Как после химиотерапии: врачи дали советы переболевшим коронавирусом
00:19
День риэлтора – поздравления в прозе, стихах и картинках на любой вкус
08 октября, четверг
23:59
Германия Навальным будет шантажировать РФ по Северному потоку-2 - Пономарев
23:42
Боксер Беринчик техническим нокаутом защитил титул WBO Видео
23:24
Помощник Зеленского тайно встречался с Ахметовым - СМИ Видео
22:59
Новый антирекорд: коронавирус в Украине впервые заразил более пяти тысяч человек за сутки Видео
22:56
Евродепутат объяснила причину обращения к Арахамии по безвизу Видео
22:32
Отравление Навального: кто рискует попасть под санкции ЕС
22:24
Звезду реалити избили и вываляли в грязи из-за его девушки
22:09
В полиции озвучили подробности смерти трех молодых военных под Житомиром Видео
22:08
Выяснилось, во сколько обходится лечение одного пациента с Covid-19
21:40
У Трампа озвучили новую дату дебатов с Байденом
21:24
Оргазм: названы причины его отсутствия у женщин Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять