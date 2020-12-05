В Турции объяснили, как Анкара помогла Азербайджану победить в Карабахе

Сегодня весь мир говорит о преимуществах турецких систем вооружения, отметил Хулуси Акар.
Азербайджанской армии за 44 дня удалось отвоевать у Армении Нагорный Карабах. Турецкие системы вооружения, которые применялись в ходе армяно-азербайджанской войны, внесли свой вклад в достижение цели военной операции Баку в регионе.
Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе своего выступления на церемонии открытия Центра разработки первого местного двигателя для вертолетов TEİ-TS1400, сообщает информационное агентство Sputnik Азербайджан.
По его словам, во время военных действий армия Азербайджана использовала турецкое вооружение и сумела за 44 дня отвоевать Нагорный Карабах, который 30 лет находился под оккупацией Армении. И теперь во всем мире говорят о серьезном влиянии вооружений Турции на итоги нагорно-карабахского конфликта.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
"Героическая армия Азербайджана с огромным успехом завершила операцию по обеспечению своей территориальной целостности, в ходе которой использовала и наше отечественное вооружение. За 44 дня она освободила Карабах от 30-летней армянской оккупации. Наши системы вооружения внесли свой вклад в это правое дело. Сегодня весь мир говорит о ключевом влиянии наших систем вооружения на ход войны", - отметил Акар.
Также он подчеркнул, что итоги военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе свидетельствуют о результативности применения турецкого оружия.
Роль Турции в конфликте в Нагорном Карабахе
- После обострения армяно-азербайджанского вооруженного конфликта в Карабахе Турция выступила с открытой поддержкой военной операции Азербайджана в регионе. Президент Реджэп Эрдоган призвал страны-гаранты Минской группы ОБСЕ приложить усилия для возвращения Баку территории Нагорного Карабаха.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно обвинял Турцию в переброске наемников в регион для участия в нагорно-карабахском конфликте. Турция все обвинения отрицала.
- В США заявляли, что Турция обеспечивает военную поддержку Азербайджану в войне Баку против Еревана и призывали Анкару прекратить вмешательство в вооруженную конфронтацию двух государств.
- Военные действия завершились 9 ноября подписанием Арменией, Азербайджаном и Россией заявления о прекращении войны. Согласно договоренностям, Ереван отдал Баку Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.
- На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы.
- Несмотря на заявления России о том, что миротворческая роль Турции будет заключаться только в участии в российско-турецком мониторинговом центре на территории Азербайджана, 1 декабря Анкара и Москва подписали соглашение, согласно которому будет создан еще один мониторинговый центр – на территории Нагорного Карабаха.