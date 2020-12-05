В Турции объяснили, как Анкара помогла Азербайджану победить в Карабахе

В Турции подтвердили военную поддержку Азербайджана в Нагорном Карабахе / aa.com.tr

Азербайджанской армии за 44 дня удалось отвоевать у Армении Нагорный Карабах. Турецкие системы вооружения, которые применялись в ходе армяно-азербайджанской войны, внесли свой вклад в достижение цели военной операции Баку в регионе.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе своего выступления на церемонии открытия Центра разработки первого местного двигателя для вертолетов TEİ-TS1400, сообщает информационное агентство Sputnik Азербайджан.

По его словам, во время военных действий армия Азербайджана использовала турецкое вооружение и сумела за 44 дня отвоевать Нагорный Карабах, который 30 лет находился под оккупацией Армении. И теперь во всем мире говорят о серьезном влиянии вооружений Турции на итоги нагорно-карабахского конфликта.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

"Героическая армия Азербайджана с огромным успехом завершила операцию по обеспечению своей территориальной целостности, в ходе которой использовала и наше отечественное вооружение. За 44 дня она освободила Карабах от 30-летней армянской оккупации. Наши системы вооружения внесли свой вклад в это правое дело. Сегодня весь мир говорит о ключевом влиянии наших систем вооружения на ход войны", - отметил Акар.

Также он подчеркнул, что итоги военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе свидетельствуют о результативности применения турецкого оружия.

Роль Турции в конфликте в Нагорном Карабахе