В Турции произошло землетрясение 7 баллов: опубликованы фото

Землетрясение произошло на глубине 16,54 километра./ haberler. com

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 17 км от района Сеферихисар в Измире. Землетрясение ощущалось в регионах Эгейского моря и Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, Бурсе, Бодруме и Мармарисе.

Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям (AFAD), было установлено, что землетрясение произошло на глубине 16,54 километра.

В результате землетрясения были разрушены около 20 зданий/CNN TURK

В результате землетрясения были разрушены около 20 зданий. По предварительной информации, под завалами находятся люди. В беседе с CNN TURK мэр столичного муниципалитета Измира Тунч Сойер сказал: "Обрушились здания в районе Борнова Байраклы. Могут быть человеческие жертвы, но пока нет четкой информации. Мы получили уведомление об обрушении почти 20 зданий", - говорит он.

Уже начались поисково-спасательная операция/CNN TURK

Уже начались поисково-спасательная операция. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, правительство приняло меры, чтобы начать необходимую работу в регионе.

Правительство приняло меры, чтобы начать необходимую работу в регионе/haberler.com

В своем сообщении, опубликованном в его аккаунте в социальной сети, президент Эрдоган сказал: "Мы поддерживаем наших граждан, пострадавших от землетрясения, всеми средствами нашего государства. Мы приняли меры, чтобы начать необходимую работу в регионе со всеми соответствующими учреждениями и нашими министрами".

После землетрясения силой 6,6 балла произошло много афтершоков./haberler.com

После землетрясения силой 6,6 балла произошло много афтершоков. В регионе произошло еще 6 афтершоков магнитудой от 3,9 до 4,8.

По предварительной информации, под завалами находятся люди/haberler.com

Информации о погибших пока нет. Известно, что в первые моменты после землетрясения была спасена молодая женщина.