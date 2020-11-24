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В Турции прояснили вопрос о проблемах с Россией

24 ноября 2020, 11:52

Существуют вопросы, по которым Москве и Анкаре договориться пока не удается, отметил Мевлют Чавушоглу.

Россия,Карабах,танк
В Турции назвали ситуацию в Нагорном Карабахе удачным примером договоренностей Москвы и Анкары / Reuters

Официальные Анкара и Москва, несмотря на ряд разногласий по определенным вопросам, продолжают держать курс на стратегическое сотрудничество. Диалог двух сторон может быть эффективным, что показал пример урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе парламентских слушаний, сообщает информагентство Report.

По словам дипломата, Анкара и Москва имеют общие внешнеполитические интересы, а отношения двух государств базируются на взаимоуважении. Разногласия присутствуют, однако Турция пытается сохранять диалог с Россией. Урегулирование конфликта в Карабахе – результат успешного взаимодействия двух государств.

"Наши отношения с Россией являются важным аспектом нашей внешней политики. Отношения между Турцией и РФ основаны на общих интересах и взаимном уважении. Несмотря на наличие вопросов, по которым мы не можем договориться с Россией, мы стремимся сохранить живой диалог и прийти к общим знаменателям. Наш диалог продолжает давать ощутимые результаты, как это было в Нагорном Карабахе", - добавил Чавушоглу, подчеркнув намерение Турции и в дальнейшем вести переговоры с Россией.Читайте такжеНагорный Карабах – территория Азербайджана: Путин сделал заявление

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