В Турции прояснили вопрос о проблемах с Россией

Существуют вопросы, по которым Москве и Анкаре договориться пока не удается, отметил Мевлют Чавушоглу.
Официальные Анкара и Москва, несмотря на ряд разногласий по определенным вопросам, продолжают держать курс на стратегическое сотрудничество. Диалог двух сторон может быть эффективным, что показал пример урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе парламентских слушаний, сообщает информагентство Report.
По словам дипломата, Анкара и Москва имеют общие внешнеполитические интересы, а отношения двух государств базируются на взаимоуважении. Разногласия присутствуют, однако Турция пытается сохранять диалог с Россией. Урегулирование конфликта в Карабахе – результат успешного взаимодействия двух государств.
"Наши отношения с Россией являются важным аспектом нашей внешней политики. Отношения между Турцией и РФ основаны на общих интересах и взаимном уважении. Несмотря на наличие вопросов, по которым мы не можем договориться с Россией, мы стремимся сохранить живой диалог и прийти к общим знаменателям. Наш диалог продолжает давать ощутимые результаты, как это было в Нагорном Карабахе", - добавил Чавушоглу, подчеркнув намерение Турции и в дальнейшем вести переговоры с Россией.Читайте такжеНагорный Карабах – территория Азербайджана: Путин сделал заявление
Россия-Турция новости
- Армения, Азербайджан и Россия 9 ноября договорились о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Помимо территориальных уступок, Ереван обеспечивает открытие транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью, на чем настаивал президент Турции Реджеп Эрдоган.
- 11 ноября Турция и Россия подписали договор, согласно которому на территории Азербайджана создается совместный российско-турецкий мониторинговый центр, задачей которого станет наблюдение за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.
- В СМИ появилась информация, что Турция настаивает на создании в Азербайджане отдельного наблюдательного пункта Анкары. В России с такой инициативой не согласны.