В Турции прояснили вопрос о проблемах с Россией

В Турции назвали ситуацию в Нагорном Карабахе удачным примером договоренностей Москвы и Анкары / Reuters

Официальные Анкара и Москва, несмотря на ряд разногласий по определенным вопросам, продолжают держать курс на стратегическое сотрудничество. Диалог двух сторон может быть эффективным, что показал пример урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе парламентских слушаний, сообщает информагентство Report.

По словам дипломата, Анкара и Москва имеют общие внешнеполитические интересы, а отношения двух государств базируются на взаимоуважении. Разногласия присутствуют, однако Турция пытается сохранять диалог с Россией. Урегулирование конфликта в Карабахе – результат успешного взаимодействия двух государств.

"Наши отношения с Россией являются важным аспектом нашей внешней политики. Отношения между Турцией и РФ основаны на общих интересах и взаимном уважении. Несмотря на наличие вопросов, по которым мы не можем договориться с Россией, мы стремимся сохранить живой диалог и прийти к общим знаменателям. Наш диалог продолжает давать ощутимые результаты, как это было в Нагорном Карабахе", - добавил Чавушоглу, подчеркнув намерение Турции и в дальнейшем вести переговоры с Россией.Читайте такжеНагорный Карабах – территория Азербайджана: Путин сделал заявление

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