В Турции спустя 65 часов после землетрясения спасатели вытащили девочку

В Турции из-под завалов вытащили девочку / aa.com.tr

В турецком Измире спустя 65 часов после разрушительного землетрясения спасатели вытащили из-под завалов трехлетнюю девочку - Элиф Перинчек.

Ее обнаружили в районе Байраклы. В настоящее время девочка находится в больнице, сообщает агентство Anadolu.

Известно, что мать Элиф и еще трое ее братьев, которые также остались под завалами, были спасены на следующий день после землетрясения.

Кроме того, в ночь на 2 ноября спустя 58 часов после разрушительных подземных толчков из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.

14-летнюю Идиль Ширин спасли спустя 58 часов / Reuters

Количество жертв землетрясения в Измире достигло 79 человек. Пострадали в результате толчков 962 человека.

Отметим, всего в Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Спасатели до сих пор разбирают завалы.

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