В Турции спустя 65 часов после землетрясения спасатели вытащили девочку

Мать девочки и еще трое ее братьев, которые также остались под завалами, были спасены на следующий день после землетрясения.
В турецком Измире спустя 65 часов после разрушительного землетрясения спасатели вытащили из-под завалов трехлетнюю девочку - Элиф Перинчек.
Ее обнаружили в районе Байраклы. В настоящее время девочка находится в больнице, сообщает агентство Anadolu.
Известно, что мать Элиф и еще трое ее братьев, которые также остались под завалами, были спасены на следующий день после землетрясения.
Кроме того, в ночь на 2 ноября спустя 58 часов после разрушительных подземных толчков из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.
Количество жертв землетрясения в Измире достигло 79 человек. Пострадали в результате толчков 962 человека.
Отметим, всего в Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Спасатели до сих пор разбирают завалы.
Землетрясение в Турции – о чем сообщалось ранее:
- 30 октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 17 км от района Сеферихисар в Измире. Землетрясение ощущалось в регионах Эгейского моря и Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, Бурсе, Бодруме и Мармарисе.
- Чуть позже в Турции сейсмологические службы зафиксировали второе за сутки землетрясение возле берегов на юго-западе страны.
Автор: Адриана Бубновская