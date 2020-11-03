В Турции спустя 91 час после землетрясения из-под завалов вытащили ребенка

Спустя 91 час после землетрясения девочку спасли / Агентство Анадолу

Во вторник, 3 ноября, в турецком Измире спустя 91 час после разрушительного землетрясения спасатели вытащили из-под завалов четырехлетнюю девочку.

Спасатели смогли добраться до ребенка при расчистке завалов одного из жилых зданий. Губернатор Измира Селим Кошгер уточнил, что спасена 4-летняя девочка по имени Айла Гезгин, сообщает агентство Анадолу.

Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Измир достигло 102, сообщает Hurriyet со ссылкой на последние данные по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

К спасательным работам на месте домов, разрушенных в результате 6,6-бального землетрясения в Измире, привлечены 7 967 человек, 25 служебных собак.

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