УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

В Турции спустя 91 час после землетрясения из-под завалов вытащили ребенка

3 ноября 2020, 09:53

Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Измир достигло 102.

Спустя 91 час после землетрясения девочку спасли / Агентство Анадолу

Во вторник, 3 ноября, в турецком Измире спустя 91 час после разрушительного землетрясения спасатели вытащили из-под завалов четырехлетнюю девочку.

Спасатели смогли добраться до ребенка при расчистке завалов одного из жилых зданий. Губернатор Измира Селим Кошгер уточнил, что спасена 4-летняя девочка по имени Айла Гезгин, сообщает агентство Анадолу.

Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Измир достигло 102, сообщает Hurriyet со ссылкой на последние данные по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

К спасательным работам на месте домов, разрушенных в результате 6,6-бального землетрясения в Измире, привлечены 7 967 человек, 25 служебных собак.

Землетрясение в Турции – о чем сообщалось ранее:

  • 30 октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 17 км от района Сеферихисар в Измире. Землетрясение ощущалось в регионах Эгейского моря и Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, Бурсе, Бодруме и Мармарисе.
  • Чуть позже в Турции сейсмологические службы зафиксировали второе за сутки землетрясение возле берегов на юго-западе страны.
  • 2 ноября в турецком Измире спустя 65 часов после разрушительного землетрясения спасатели вытащили из-под завалов трехлетнюю девочку - Элиф Перинчек. Ее обнаружили в районе Байраклы. В настоящее время девочка находится в больнице.
  • Кроме того, в ночь на 2 ноября спустя 58 часов после разрушительных подземных толчков из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.

Измир Новости Турции землетрясение в Турции
Сейчас вы просматриваете новость «В Турции спустя 91 час после землетрясения из-под завалов вытащили ребенка». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

09:53
В Турции спустя 91 час после землетрясения из-под завалов вытащили ребенка
09:47
КСУ оценит конституционность закона о языке: запланировано закрытое заседание
09:31
Новый канал поменял график выхода Супер Топ-модель по-украински 2020
09:31
В США стартовали выборы президента: Байден и Трамп одержали первые победы Видео
09:26
Как завершить войну на Донбассе: Киев предложит в ТКГ новый документ
Реклама
09:12
Зеленский резко ответил на обвинения в поставках Азербайджану фосфорных бомб Видео
08:46
Трамп будет цепляться за власть до последнего мнение
08:36
Новый рекорд коронавируса в Украине: за сутки нашли почти 9 тысяч зараженных Видео
08:24
Трамп откровенно высказался о теракте в Вене Видео
08:15
Гороскоп на 3 ноября для всех: влиятельный заступник и неоценимая услуга Видео
08:14
Атака на столицу Австрии: власти уточнили число жертв теракта Видео
08:04
Сторонники Исламского государства взяли на себя вину за кровавый теракт в Вене Видео
07:32
Теракт в Вене: число жертв возросло, полиция ищет одного из нападавших Видео
07:00
Выборы в США: Трамп обогнал Байдена в ключевых штатах - соцопрос Видео
06:54
От Москвы убегает последняя постсоветская республика мнение
06:35
Какого числа последняя родительская суббота 2020 года и что делать
06:24
Головокружительные сумки-бродяги из 30-х вошли в моду на осень-зиму: фото Фото
06:03
Нельзя тянуть: астролог назвал оптимальную дату для второго тура выборов
06:00
Дипломат объяснил, как победа Байдена или Трампа отразится на позиции США по Украине Видео
05:35
"Похожа на трансика": Экс-Серебро показала "пирожок" в прозрачном белье Фото
Реклама
05:02
Как справиться с проблемами с памятью - ответ ученых
04:24
Политолог объяснил, почему результаты выборов президента США непредсказуемы Видео
03:52
Эксперт рассказал, кого из украинцев не коснется повышение цены на газ Видео
03:48
Крачук откровенно высказался о плане Б Зеленского по Донбассу
03:47
Легендарная мужская стрижка цезарь опять стала популярной - фото Фото
03:17
Терпеть нужду - эксперты рассказали, чем опасен популярный среди женщин секс-тренд
02:30
Гороскоп на 4 ноября для всех: судьбоносные знакомства и залог успеха Видео
02:04
Врач объяснила, нужно ли закрывать школы на карантин
01:42
Хейли Болдуин без лифчика светонула телом на пикантном фото
01:27
Врач назвала аргументы против украинской вакцины от Covid-19
01:20
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 подготовили сюрприз фанатам в честь Хэллоуина Видео
00:57
Еда против гриппа: врачи назвали продукты, которые помогут выздороветь Видео
00:32
Германия до конца осени ушла на жесткий карантин Видео
00:19
Когда отмечают День мужчин 2020 и что подарить на праздник
02 ноября, понедельник
23:59
В МВД Австрии озвучили подробности теракта в центре Вены: фото и видео 18+ Видео
23:22
Стало известно, как кандидаты в президенты США проведут день перед выборами
22:56
Президент припугнул нардепов возможностью роспуска Рады
22:33
Массовый расстрел в Вене возле синагоги: много погибших Видео
22:22
Зеленский назвал причину кризиса в сотрудничестве с МВФ Видео
22:12
Судья КСУ пообещал Зеленскому войну в случае роспуска суда Видео
Реклама
22:08
Коронавирус в Украине рванул вперед и пересек отметку в 400 тысяч зараженных Видео
22:00
Секс во время месячных: особенности и правила безопасности Видео
21:37
Оккупанты Крыма сделали смелое заявление о водоснабжении
21:34
Пандемию Covid-19 правительства упускают из-под контроля – ВОЗ Видео
21:04
Эксперты рассказали, где в Украине труднее всего найти работу из-за Covid-19
20:56
На заседании фракции Зеленский агитировал за законопроект про КСУ Видео
20:53
В США спрогнозировали отказ Трампа или Байдена признавать поражение
20:48
Вкуснющее быстрое вино из винограда без сахара – пошаговый рецепт Видео
20:36
"Ещё кое-что": Apple проведёт ещё одну презентацию в этом месяце Видео
20:35
В кровавом ДТП под Варшавой погибли украинки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять