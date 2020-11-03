В Турции спустя 91 час после землетрясения из-под завалов вытащили ребенка

Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Измир достигло 102.
Во вторник, 3 ноября, в турецком Измире спустя 91 час после разрушительного землетрясения спасатели вытащили из-под завалов четырехлетнюю девочку.
Спасатели смогли добраться до ребенка при расчистке завалов одного из жилых зданий. Губернатор Измира Селим Кошгер уточнил, что спасена 4-летняя девочка по имени Айла Гезгин, сообщает агентство Анадолу.
Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Измир достигло 102, сообщает Hurriyet со ссылкой на последние данные по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).
К спасательным работам на месте домов, разрушенных в результате 6,6-бального землетрясения в Измире, привлечены 7 967 человек, 25 служебных собак.
Землетрясение в Турции – о чем сообщалось ранее:
- 30 октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 17 км от района Сеферихисар в Измире. Землетрясение ощущалось в регионах Эгейского моря и Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, Бурсе, Бодруме и Мармарисе.
- Чуть позже в Турции сейсмологические службы зафиксировали второе за сутки землетрясение возле берегов на юго-западе страны.
- 2 ноября в турецком Измире спустя 65 часов после разрушительного землетрясения спасатели вытащили из-под завалов трехлетнюю девочку - Элиф Перинчек. Ее обнаружили в районе Байраклы. В настоящее время девочка находится в больнице.
- Кроме того, в ночь на 2 ноября спустя 58 часов после разрушительных подземных толчков из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.
Автор: Адриана Бубновская