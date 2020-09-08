В Турции внезапно умер турист из Украины - подробности

В Турции умер турист из Украины / Reuters

В Турции внезапно скончался житель Закарпатья Отто Лях, который приехал на курорт вместе с супругой и дочерью.

По предварительной информации, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Виктория Лях сообщила о смерти мужа на своей странице в Facebook.

"У меня сейчас не хватает слов, чтобы что-то написать, ты был частью нашего сердца и души, ты был замком с его высокими стенами, нашим спокойствием, нашей радостью, ты, милый, для нас был целой вселенной! Нет, ты не умер, ты будешь жить вечно в наших сердцах и мыслях", - написала Виктория.

Детали трагедии сообщила также близкая подруга семьи Ирина Гуцол. Она обратилась к людям с просьбой о помощи украинской семье.

"Нужна ваша помощь! У моей подруги Виктории Лях умер муж от коронавируса в Турции. Эта страшная пандемия косит и забирает лучших из лучших. Поэтому прошу о помощи, так как Вика с дочкой возле мужа в Турции и нужны огромные средства, чтобы транспортировать тело мужчины домой", - написала Ирина и разместила номер карты для сбора средств.

Как она объяснила в комментариях, у мужчины была оформлена страховка на случай COVID-19 и когда он заболел, страховка покрыла средства на лечение. Он скончался на следующий день после окончания действия страховки, и компания отказывается покрыть средства не репатриацию.

Как ранее писал Главред, в МИД Украины резюмировали, что на данный момент украинские граждане имеют право на въезд в 45 стран. Узнать, куда разрешен въезд украинцам, можно при помощи специальной интерактивной карты.

Также в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что эпидемия коронавирусной инфекции в Украине и в мире продолжается, поэтому украинцам следует временно воздержаться от путешествий и выезжать за границу только в случае необходимости.

Напомним, 30 августа Украина обновила список красной и зеленой эпидемиологических зон по иностранным государствам. Список зеленой зоны пополнили Бельгия, Казахстан и Индия.