В Турции второе землетрясение за сутки: среди погибших школьники

Второе землетрясение за сутки зафиксировали у берегов Турции / Фото: Reuters

В Турции 30 октября сейсмологические службы зафиксировали второе за сутки землетрясение возле берегов на юго-западе страны.

Как сообщает CNN Turk со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны, магнитуда землетрясения составила 5,1. Эпицентр определили в 20 км от района Кушадасы в провинции Айдын. Информация о пострадавших и возможных разрушениях не приводится.

Однако в Греции и Турции ликвидируют последствия первого землетрясения, которое произошло накануне. Спасатели продолжают сообщать о новых жертвах и пострадавших в турецком Измире. Согласно последним подсчетам, жертвами подземных толчков стали не шесть, а 12 человек. Кроме того, спасатели насчитывают почти 420 пострадавших.

На греческом острове Самос из-за землетрясения в восточной части Эгейского моря погибли два человека, восемь получили травмы, сообщают местные СМИ.

Двое погибших – это местные школьники, которые получили смертельные травмы в результате обвала стены. Пострадавшие доставлены в больницу, их травмы не опасны для жизни. На острове продолжаются поисково-спасательные работы.