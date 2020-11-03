В турецкой Анталье перевернулся катер с туристами, погиб россиянин

Катер перевернулся в турецкой Анталье / twitter.com/sputnik_TR

Во вторник, 3 ноябоя, катер с туристами перевернулся в турецкой Анталье. СМИ сообщают об одном погибшем. Всего на судне, предварительно, было около 30 человек.

Поисково-спасательные работы начались после того, как во вторник у побережья Аланьи, популярного курортного города в южной провинции Анталии, перевернулось судно с туристами, сообщает DailySabah.

В этот район были отправлены бригады береговой охраны. По сообщениям СМИ, на борту лайнера находилось около 30 пассажиров. Агентство Ihlas News Agency (IHA) сообщило, что в результате инцидента погиб один человек, а некоторым пассажирам на борту удалось самостоятельно доплыть до берега - примерно 100 метров.

Чуть позже стало известно, что россиянин 1983 года рождения погиб в результате крушения туристического катера в Анталье. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Генконсульство России в Анталье, он остался в трюме затонувшего судна.

"По информации турецких властей, 3 ноября прогулочное судно под названием "Баба Селяви" вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России", - рассказали в консульстве.

По данным дипломатов, около 10.00 судно налетело на подводные скалы в районе мыса у крепости в Аланье и затонуло.

"Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В дальнейшем все они были доставлены на берег для оказания медицинской помощи. Их жизнь вне опасности", - сказали в дипмиссии.

Там добавили, что спасатели нашли в трюме затонувшего судна тело россиянина.

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