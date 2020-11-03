В турецкой Анталье перевернулся катер с туристами, погиб россиянин

СМИ сообщают об одном погибшем. Всего на катере, предварительно, было около 30 человек.
Во вторник, 3 ноябоя, катер с туристами перевернулся в турецкой Анталье. СМИ сообщают об одном погибшем. Всего на судне, предварительно, было около 30 человек.
Поисково-спасательные работы начались после того, как во вторник у побережья Аланьи, популярного курортного города в южной провинции Анталии, перевернулось судно с туристами, сообщает DailySabah.
В этот район были отправлены бригады береговой охраны. По сообщениям СМИ, на борту лайнера находилось около 30 пассажиров. Агентство Ihlas News Agency (IHA) сообщило, что в результате инцидента погиб один человек, а некоторым пассажирам на борту удалось самостоятельно доплыть до берега - примерно 100 метров.
Чуть позже стало известно, что россиянин 1983 года рождения погиб в результате крушения туристического катера в Анталье. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Генконсульство России в Анталье, он остался в трюме затонувшего судна.
"По информации турецких властей, 3 ноября прогулочное судно под названием "Баба Селяви" вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России", - рассказали в консульстве.
По данным дипломатов, около 10.00 судно налетело на подводные скалы в районе мыса у крепости в Аланье и затонуло.
"Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В дальнейшем все они были доставлены на берег для оказания медицинской помощи. Их жизнь вне опасности", - сказали в дипмиссии.
Там добавили, что спасатели нашли в трюме затонувшего судна тело россиянина.
Катастрофы на воде - о чем сообщалось ранее:
- 24 октября в Керченском проливе произошел мощный взрыв на танкере - судно шло под флагом России.
- В результате взрыва на танкере три человека оказались за бортом.
- Танкер шел пустым. Взрыв произошел из-за испарений от остатков нефтепродуктов.